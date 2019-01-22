台学者：蔡英文声望因强硬回应习近平而谷底翻身

台湾一份最新民意调查显示，蔡英文总统的声望比上个月上升了 10 个百分点，学者认为，蔡英文强硬回应习近平的谈话，使得声望由谷底翻身，不过，也有评论人士认为，蔡英文的连任之路充满挑战。





台湾民意基金会星期一 (1 月 21 号 ) 公布的最新调查显示，蔡英文总统的声望在过去十几天出现了戏剧性变化， 34.5% 赞同蔡英文的施政表现，比上个月的 24.3% 增加了 10 个百分点，至于不赞同的比例 47.5% ，比上个月的 60.3% 下降了近 13 个百分点。





罕见现象





台湾民意基金会董事长游盈隆表示，一位政治人物的声望能在一个月之内拉抬 10 个百分点是非常罕见的现象。





他说： “ 为什么会这样？我们根据相关的信息研判，只有一个因素：中国因素，习近平效应，帮了蔡总统很大的忙，让她在谷底翻身。 ”





游盈隆教授进一步解释，蔡英文总统强硬回应习近平 [ 告台湾同胞书 ]40 周年的谈话，赢得了台湾人民的尊敬，与新内阁的效应关系不大。





中国国家主席习近平日前倡议两岸共同协商一国两制台湾方案，台湾总统蔡英文则回应，台湾绝对不会接受一国两制。





充满挑战





长期研究民意调查的前台北市副市长丁庭宇表示，根据这份民调，蔡英文在两岸关系上得分，可是民众对其执政下的经济不满意度却高达 63.3% ，满意度只有 29% ，所以蔡英文的连任之路充满挑战。





他说： “ 所以经济，经济，经济，如果蔡英文经济做不好，大概可能没办法选，如果苏贞昌把院长做大，就有机会选总统。 ”





丁庭宇认为，苏贞昌接任行政院长之后，积极做事的态度，已经把蔡英文比下去了，如果接下来苏贞昌的声望超过了蔡英文，将非蔡英文所乐见。





台湾民意基金会的调查还指出， 68.3% 的民众不赞成两岸同属一中，赞成的是 24% 。另外， 67.1% 的民众不赞成一国两制，赞成的只有 24.6% 。





调查还询问，如果因为蔡政府拒绝九二共识和一国两制，使得中国不愿意改善两岸关系，民众是否仍然支持蔡政府的政策立场？结果 48.3% 表示支持， 40% 则表示不支持。





向中靠拢？





最后是有关台湾人的统独倾向调查，结果 47.5% 支持台湾独立， 22.7% 支持两岸统一， 18.5% 支持维持现状， 11.45% 表示不知道。





台湾去年底举行九合一地方选举及公投，东京奥运台湾正名的提案遭到否决，同时支持九二共识的国民党籍候选人韩国瑜赢得了民进党铁票区高雄市长的选举。





台湾前立法委员林浊水表示，有人解读这些结果显示台湾已经向中国靠拢，不过，这份民调则完全否认了这项看法。（美国之音）

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