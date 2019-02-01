财新中国1月制造业PMI创近三年新低 新接业务总量趋降

财新中国1月制造业PMI降至近三年最低水准，显示中国制造业运行进一步放缓，国内需求低迷导致新接业务总量普遍趋降，当月新订单指数降至逾三年低点，产出指数则为两年半来首次跌至50下方的萎缩区域。逊于预期的财新PMI数据公布后，亚洲股市承压自四个月高位跌落。
财新/Markit周五联合公布，经季节性调整的2019年1月中国制造业采购经理人指数(PMI)降至48.3，低于路透调查预估中值49.5，较上月的49.7亦大幅下滑1.4个点，创下2016年2月以来最低水平，当时为48.0。
基本面数据显示，国内需求低迷是制造业表现疲弱的主要原因，来自海外的新增业务量在年初则有轻微增长，1月新出口订单指数为10个月来首次攀爬至50上方。
“整体来看，逆周期宏观调控政策尚未产生明显效应，不过国内需求萎缩的同时，外部需求转向正面，可谓中美贸易磋商进程中的一抹亮色，”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，“企业更愿意降低库存，产出因此下降，彰显中国经济面临的强烈下行压力。”
他认为，中国可能推出更多财政和货币举措并加快落地进度，但稳杠杆和严监管的立场并没有改变，意味着中国经济下行趋势将延续。
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逊于预期的财新PMI数据公布后，澳元/美元AUD=D4承压并触及低位0.7241，澳元/美元亚洲盘下跌0.4%。财新PMI亦打击了围绕中美贸易协议前景的乐观情绪，亚洲股市周五自四个月高位回落，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%。
美国总统特朗普周四表示，他近期将与中国国家主席习近平会晤，以达成全面的贸易协议，美国贸易代表报告称中美双方为期两天的高级别贸易磋商取得了“实质性”进展。新华社稍早报导，中美双方牵头人重点就贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论，取得重要阶段性进展。
昨日出炉的中国官方1月制造业PMI尽管升至49.5，但主要是得益于大型企业PMI较上月升1.2个点至51.3；中、小型企业PMI为47.2和47.3，则分别比上月回落1.2和1.3个点。这和调查样本更侧重于中小企业的财新制造业PMI表现一致。
Markit提供的新闻稿并显示，受原料成本下降影响，1月投入价格指数连续两个月处在萎缩区域，这在2016年初以来尚属首次；但受市场价格普遍下降、客户需求相对低迷影响，产出价格指数已经连续三个月处在50下方，并跌至近三年低点，暗示企业盈利前景不容乐观。
中国2018年12月全国规模以上工业企业实现利润总额为6,808.3亿元人民币，同比下降1.9%，降幅比11月扩大0.1个百分点，单月增速创下2015年12月以来最低。
另外，1月制造业就业指数仍在萎缩区域，主要与企业压缩规模的措施有关；不过该指数较上月略有回升，表明业界信心可能略有改善。
对于未来12个月的业务前景，新产品发布、公司计划扩张等因素支撑了业界的扩张预期，产出预期指数因此升至2018年5月以来最高。
中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（路透社）
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