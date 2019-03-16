新西兰枪案嫌犯出庭比白人至上手势 有人持刀行刺





震惊世界的新西兰克清真寺枪击案嫌犯布伦顿 • 塔兰特 16 日出庭受审，被控犯有谋杀罪。他在法庭上的一张照片受到外媒关注。

英国《太阳报》注意到照片上的细节称，塔兰特站两名执法人员中间，比了一个象征 “ 白人至上 ” 的手势。





当天，这名嫌疑人戴着手铐，赤着脚，身穿白色囚服，在严密的安保伴随下出现在克赖斯特彻奇地区法院。

报道称，有媒体对他拍照时，他得意地笑了。

法新社还称，当法官宣读对他的指控时，塔兰特面无表情，无动于衷。





就在 15 日枪击案发生前，塔兰特自己公布了一份 74 页长的 “ 宣言 ” 性质材料，充满了白人极右翼力量的极端主张。他直播了自己的杀戮行为，叫嚣要保卫白人土地，报复 “ 伊斯兰入侵者 ” ，捍卫 “ 白人儿童的未来 ” 。





这起大规模枪击惨剧在当地民众中引发愤怒情绪。

《新西兰先驱报》称，就在布伦顿 • 塔兰即将被带进法庭时，一名持刀男子试图闯入并 “ 刺杀 ” 他。

“ 这 ** 到底发生了什么！ ” 这名男子对媒体说，他想捅了嫌疑人。

还有一名男子一边开车经过法院，一边大喊 “ 到地狱里腐烂去吧 ” 。

报道称，布伦顿

•

塔兰没有要求保释。他的下一次出庭时间定于

4

月

5

日。

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