新西兰枪案嫌犯出庭比白人至上手势 有人持刀行刺

震惊世界的新西兰克清真寺枪击案嫌犯布伦顿•塔兰特16日出庭受审，被控犯有谋杀罪。他在法庭上的一张照片受到外媒关注。
英国《太阳报》注意到照片上的细节称，塔兰特站两名执法人员中间，比了一个象征“白人至上”的手势。
当天，这名嫌疑人戴着手铐，赤着脚，身穿白色囚服，在严密的安保伴随下出现在克赖斯特彻奇地区法院。
报道称，有媒体对他拍照时，他得意地笑了。
法新社还称，当法官宣读对他的指控时，塔兰特面无表情，无动于衷。
就在15日枪击案发生前，塔兰特自己公布了一份74页长的“宣言”性质材料，充满了白人极右翼力量的极端主张。他直播了自己的杀戮行为，叫嚣要保卫白人土地，报复“伊斯兰入侵者”，捍卫“白人儿童的未来”。
这起大规模枪击惨剧在当地民众中引发愤怒情绪。
《新西兰先驱报》称，就在布伦顿•塔兰即将被带进法庭时，一名持刀男子试图闯入并“刺杀”他。
“这**到底发生了什么！”这名男子对媒体说，他想捅了嫌疑人。
还有一名男子一边开车经过法院，一边大喊“到地狱里腐烂去吧”。
报道称，布伦顿•塔兰没有要求保释。他的下一次出庭时间定于4月5日。
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