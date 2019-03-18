新西兰枪击案最小遇难者仅三岁 父母来自索马里

新西兰克赖斯特彻奇市枪击案确认遇难人数17日上升至50人，年龄最小者可能仅3岁。
[非正式名单]
新西兰警方高级官员迈克·布什在记者会上说，清理遇袭的马斯吉德·努尔清真寺时，发现一名遇难者的遗体，遇难人数从49人上升至50人；另有50人受伤，其中36人在医院接受救治。
努尔清真寺和克赖斯特彻奇另一座清真寺15日遭枪手袭击，其中多数遇难者在努尔清真寺。
警方向遇难者亲属发布一份非正式遇难者名单。法新社报道，名单显示，年龄最大的遇难者77岁，最小的仅3岁；至少4名遇难者是女性。
最小遇难者家庭的友人古莱德·米雷告诉路透社记者，孩子出生在新西兰，父母是索马里难民。“这让人悲痛欲绝，”米雷说，“他们逃离暴力和战乱。这里原本应该是安全场所。”
新西兰总理杰辛达·阿德恩说，预定当地时间17日晚开始允许遇难者亲属认领遗体，可能20日前认领完毕。按照穆斯林习俗，这些遇难者应从速下葬。布什在记者会上说，允许认领遗体以前，警方必须“完全确定死因和身份”。
[“英雄”阻行凶]
一名平民男子在这次枪击事件中被视为“英雄”。据他和目击者叙述，他挺身而出、与枪手搏斗，否则第二座遇袭清真寺人员伤亡可能更大。
阿卜杜勒·阿齐兹告诉媒体，他当时和家人在清真寺内，枪手在外面开枪，他顺手抓起一台信用卡刷卡机，冲出去大喊“过来”，试图吸引枪手注意力。
枪手跑向汽车、去取第二支枪，阿齐兹把刷卡机向他扔去。稍后，枪手带着枪返回，向阿齐兹射击。阿齐兹以停在路上的汽车为掩护，与枪手周旋，对方没有击中他。
阿齐兹发现枪手丢弃的第一支枪，捡起来向对方扣动扳机，但枪里没有子弹。这时，枪手再次向汽车跑去，可能又去取枪。“我把枪扔向他的汽车，”阿齐兹说，“枪像箭一样，重重砸在车窗上……把他吓住了。”
阿齐兹说，枪手咒骂他，威胁杀死所有人，却开车离开。阿齐兹沿路追赶，枪手驾车掉头，加速逃离。
最终，警方逼停枪手的车，把他抓获。
这座清真寺的伊玛目拉提夫·阿拉比说，清真寺里当时有超过80人，如果不是阿齐兹挺身而出，“恐怕我们所有人都完了”。
阿齐兹现年48岁，童年时期逃难离开阿富汗，先前在澳大利亚居住20多年，后移居新西兰。
枪击嫌疑人布伦顿·塔兰特16日首次出庭，受到一项谋杀罪名指控。警方预期他会受到更多指控。
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