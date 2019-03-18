新西兰枪击案最小遇难者仅三岁 父母来自索马里

新西兰克赖斯特彻奇市枪击案确认遇难人数 17 日上升至 50 人，年龄最小者可能仅 3 岁。

[ 非正式名单 ]

新西兰警方高级官员迈克 · 布什在记者会上说，清理遇袭的马斯吉德 · 努尔清真寺时，发现一名遇难者的遗体，遇难人数从 49 人上升至 50 人；另有 50 人受伤，其中 36 人在医院接受救治。

努尔清真寺和克赖斯特彻奇另一座清真寺 15 日遭枪手袭击，其中多数遇难者在努尔清真寺。

警方向遇难者亲属发布一份非正式遇难者名单。法新社报道，名单显示，年龄最大的遇难者 77 岁，最小的仅 3 岁；至少 4 名遇难者是女性。

最小遇难者家庭的友人古莱德 · 米雷告诉路透社记者，孩子出生在新西兰，父母是索马里难民。 “ 这让人悲痛欲绝， ” 米雷说， “ 他们逃离暴力和战乱。这里原本应该是安全场所。 ”

新西兰总理杰辛达 · 阿德恩说，预定当地时间 17 日晚开始允许遇难者亲属认领遗体，可能 20 日前认领完毕。按照穆斯林习俗，这些遇难者应从速下葬。布什在记者会上说，允许认领遗体以前，警方必须 “ 完全确定死因和身份 ” 。

[“ 英雄 ” 阻行凶 ]

一名平民男子在这次枪击事件中被视为 “ 英雄 ” 。据他和目击者叙述，他挺身而出、与枪手搏斗，否则第二座遇袭清真寺人员伤亡可能更大。

阿卜杜勒 · 阿齐兹告诉媒体，他当时和家人在清真寺内，枪手在外面开枪，他顺手抓起一台信用卡刷卡机，冲出去大喊 “ 过来 ” ，试图吸引枪手注意力。





枪手跑向汽车、去取第二支枪，阿齐兹把刷卡机向他扔去。稍后，枪手带着枪返回，向阿齐兹射击。阿齐兹以停在路上的汽车为掩护，与枪手周旋，对方没有击中他。

阿齐兹发现枪手丢弃的第一支枪，捡起来向对方扣动扳机，但枪里没有子弹。这时，枪手再次向汽车跑去，可能又去取枪。 “ 我把枪扔向他的汽车， ” 阿齐兹说， “ 枪像箭一样，重重砸在车窗上 …… 把他吓住了。 ”

阿齐兹说，枪手咒骂他，威胁杀死所有人，却开车离开。阿齐兹沿路追赶，枪手驾车掉头，加速逃离。

最终，警方逼停枪手的车，把他抓获。

这座清真寺的伊玛目拉提夫 · 阿拉比说，清真寺里当时有超过 80 人，如果不是阿齐兹挺身而出， “ 恐怕我们所有人都完了 ” 。

阿齐兹现年 48 岁，童年时期逃难离开阿富汗，先前在澳大利亚居住 20 多年，后移居新西兰。

枪击嫌疑人布伦顿

·

塔兰特

16

日首次出庭，受到一项谋杀罪名指控。警方预期他会受到更多指控。

Twitter

sgnypost





