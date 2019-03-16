波音或将面临索赔和罚款 保守估计50亿美元

外媒称，波音 737MAX 全系机型在全球总订单已高达 5012 架。因此停飞决定带来的损失将是巨大的。禁令结束的期限并不明确。显而易见，波音公司将面临索赔和罚款。据最保守的估计，该公司将赔付 50 亿美元。而如果事实证明美国人知道技术问题，却隐瞒不报，索赔金额将达到更高水平。

俄罗斯自由媒体网站 3 月 14 日报道称，对波音公司来说最糟糕的事情是，埃塞俄比亚决定把黑匣子运到美国在飞机制造领域的最大竞争对手 —— 法国。因此，预计调查会进行得特别仔细。





另据法国《论坛报》网站 3 月 14 日报道，停止交付和生产、向客户赔偿、短期内无法进行销售推广。停飞 737MAX 会让波音公司损失惨重。

美国联邦航空局（ FAA ）在一次电话会议上表示，解决波音 737MAX 的软件问题可能需要 “ 几个月 ” 时间。一位业内专家表示： “ 软件的问题估计在四五个月内能得到解决。如果是因为设计问题导致关键系统出现缺陷，可能就需要一年左右。 ”

报道称，停飞时间的长短对波音来说十分关键。如果停飞时间很长，那么按每个月交付 50 架波音 737MAX （每架客机目录价格在 1.25 亿至 1.3 亿美元之间）来计算，波音的营收会大幅度减少。另外，受波及的航空公司可能会要求波音进行经济赔偿。挪威航空公司已经把这一问题摆到了桌面上。

据报道，长期停飞还会打乱飞机交付的节奏，这也可能导致波音公司遭到很严重的赔偿处罚。此外还存在订单被取消的可能性。

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