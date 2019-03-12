    • 2019年3月12日

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    美股结束五连跌反弹 波音急挫限制道指涨幅

    星期二, 三月 12, 2019 ,

    美国股市周一在连跌五日后跳涨，科技股带领大盘普涨，但波音走低限制道指涨幅，此前埃塞俄比亚航空一架波音客机坠毁，机上人员全部遇难。

    波音(BA.N)是全球最大飞机制造商，今年以较大幅度领跑道指成分股，但今日急跌5.3%，报400.01美元，为1029日以来最大单日百分比跌幅，之前多家航空公司停飞了该公司新的737 MAX 8客机，因在仅五个月的时间里，该机型第二次发生坠机事件。

    该股创下20137月以来最高日成交量，虽然收盘远高于365.55美元的盘中低位，但其表现限制了道指涨幅，道指今日涨幅仅为标普500指数的一半左右。

    标普500指数各板块全线上扬，科技股领涨，涨幅达2.2%。工业股扭转稍早跌势，收高0.9%

    上周市场表现疲弱，有些超卖，”Wedbush Securities股票交易董事总经理Michael James表示。

    看看今天的表现，给人留下了非常深刻的印象，即使在波音急跌的情况下，他并补充称，科技股上涨显示出投资者对股市的整体热情，以及自今年初以来一直保持的看涨基调，尽管上周表现不尽人意。

    道琼工业指数.DJI上涨200.64点，或0.79%，报25,650.88点；标普500指数.SPX40.23点，或1.47%，报2,783.3点；纳斯达克指数.IXIC149.92点，或2.02%，报7,558.06点。

    标普500指数上周录得2018年底以来最大周线跌幅，因就业和其他经济数据不佳，但该指数今年迄今已上涨约11%

    苹果(AAPL.O)攀升3.5%，之前美银美林将其股票评级上调至买入。此外，苹果还邀请媒体参加325日在加州库比蒂诺总部园区内的乔布斯剧场举行的一场活动。
    此前消息人士告诉路透，苹果计划在4月推出流媒体电视服务，其中可能包括订阅电视服务。

    芯片制造商英伟达(NVDA.O)跳涨，之前该公司达成协议，以68亿美元收购以色列芯片设计公司Mellanox Technologies Ltd(MLNX.O)，后者股价也上扬。

    在华盛顿，美国总统特朗普在提交给国会的2020财年预算报告中，大幅削减对外援助和国务院的预算资金，增加军队和修建美墨边境墙的预算，为他与国会间的下一场拨款大战拉开序幕。

    国防企业通用动力(GD.N)、联合技术公司(UTX.N)和德事隆(Textron Inc)(TXT.N)受此消息推动上涨。

    纽约证交所涨跌股家数比为3.69:1；纳斯达克市场为3.31:1

    31只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；57只纳斯达克指数成份股触及新高，34只触及新低。

    美国各证交所累计成交约71亿股。过去20个交易日的日均成交量为74亿股。(路透社)

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