美股结束五连跌反弹 波音急挫限制道指涨幅

美国股市周一在连跌五日后跳涨，科技股带领大盘普涨，但波音走低限制道指涨幅，此前埃塞俄比亚航空一架波音客机坠毁，机上人员全部遇难。





BA.N) 5.3% ，报 400.01 美元，为 10 月 29 日以来最大单日百分比跌幅，之前多家航空公司停飞了该公司新的 737 MAX 8 客机，因在仅五个月的时间里，该机型第二次发生坠机事件。 波音是全球最大飞机制造商，今年以较大幅度领跑道指成分股，但今日急跌，报美元，为日以来最大单日百分比跌幅，之前多家航空公司停飞了该公司新的客机，因在仅五个月的时间里，该机型第二次发生坠机事件。





该股创下 2013 年 7 月以来最高日成交量，虽然收盘远高于 365.55 美元的盘中低位，但其表现限制了道指涨幅，道指今日涨幅仅为标普 500 指数的一半左右。





标普 500 指数各板块全线上扬，科技股领涨，涨幅达 2.2% 。工业股扭转稍早跌势，收高 0.9% 。





“ 上周市场表现疲弱，有些超卖， ”Wedbush Securities 股票交易董事总经理 Michael James 表示。





“ 看看今天的表现，给人留下了非常深刻的印象，即使在波音急跌的情况下， ” 他并补充称，科技股上涨 “ 显示出投资者对股市的整体热情，以及自今年初以来一直保持的看涨基调，尽管上周表现不尽人意。 ”









标普 500 指数上周录得 2018 年底以来最大周线跌幅，因就业和其他经济数据不佳，但该指数今年迄今已上涨约 11% 。





AAPL.O) 3.5% ，之前美银美林将其股票评级上调至 “ 买入 ” 。此外，苹果还邀请媒体参加 3 月 25 日在加州库比蒂诺总部园区内的乔布斯剧场举行的一场活动。 苹果攀升，之前美银美林将其股票评级上调至买入。此外，苹果还邀请媒体参加日在加州库比蒂诺总部园区内的乔布斯剧场举行的一场活动。

此前消息人士告诉路透，苹果计划在 4 月推出流媒体电视服务，其中可能包括订阅电视服务。





NVDA.O) 68 亿美元收购以色列芯片设计公司 Mellanox Technologies Ltd( MLNX.O 芯片制造商英伟达跳涨，之前该公司达成协议，以亿美元收购以色列芯片设计公司，后者股价也上扬。





在华盛顿，美国总统特朗普在提交给国会的 2020 财年预算报告中，大幅削减对外援助和国务院的预算资金，增加军队和修建美墨边境墙的预算，为他与国会间的下一场拨款大战拉开序幕。









纽约证交所涨跌股家数比为 3.69:1 ；纳斯达克市场为 3.31:1 。





31 只标普 500 指数成份股触及 52 周新高，两只触及新低； 57 只纳斯达克指数成份股触及新高， 34 只触及新低。





美国各证交所累计成交约

71

亿股。过去

20

个交易日的日均成交量为

74

亿股。

(

路透社

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