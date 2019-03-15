中国《外商投资法》引发一些新担忧

中国人大预计本星期将批准通过中国第一部《外商投资法》。与此同时，北京和华盛顿的谈判代表在努力敲定一个贸易协议。





分析人士和商界团体说，这部法律是迈向正确方向的一步，但是仍低于预期。他们说，这部法律在某些方面引发人们新的担忧，美中两国谈判代表需要解决这些担忧，才能达成贸易协议。





数十年来，中国一直在努力应对的一个问题是，中国应在开放其国家主导的经济上要走多远，走多快。虽然中国采取的各种措施常常受到欢迎，但却一直低于人们的预期。这部外商投资法也不例外。





中国美国商会在一份声明中对制定这部外商投资法表示欢迎，并且赞赏中国政府为改善投资环境所做的努力。





声明说： “ 不过，我们担忧的是，这样一部重要和可能具有深远影响的法律将被实施，却没有在包括外国投资企业在内的业内人士广泛协商和意见。





中国 2015 年曾经讨论过外商投资法，但是在审议过程中被搁置，新的外商投资法草案在本届人大会议上重新提出。分析人士注意到，新草案的措辞更笼统，更含糊。相比之下，第一版的草案共有 171 条，但新草案只有 41 条。





一些人认为，这有助于该法案获得迅速通过。一个密切跟踪中国立法或全国人大的网站 “NPC Observer” 称，这项立法措辞含糊，可以让政府在该法案实施后，有更多的空间和时间制定实施条例。





中国美国商会政策委员会主席罗斯说： “ 这部法律的措辞和规定非常笼统，其中一些内容没有涉及到，如外国投资占百分比多少才称得上是外国投资。另外一个主要担忧是，对那些非并购和兼并的安全评估要求，甚至包括对未开发地区的投资的安全评估，这似乎没有必要。 ”





由于华盛顿和北京在努力达成一项贸易协议，中国加快对外商投资法草案新文本的审议。尽管法案的条文解决了一些长期以来存在的担忧，如强制技术转让，平等参与政府采购和国民待遇，但却没有解决其他问题，如政府对国企的补贴。





中国欧洲商会主席何墨池说，很显然，这部法律被硬性纳入本届人大会议上审议，部分原因是解决美中谈判桌上正在讨论的问题。





何墨池说： “ 这不仅是部法律，而是一个阐述原则的文件， 这是一个阐述我们（外国投资者）希望听到的原则的文件。而且这部法律也阐述美国谈判代表希望中国落实在文字上的原则。但口说无凭，关键在于贯彻执行 ” 。





在美国首都华盛顿的咨询顾问和分析师洛伊说，虽然这部法律对美中贸易谈判人员正在磋商的一些担忧做出回应，但是诸如广泛适用国家安全审查，以及该法中提到国家安全的议题，引起人们的关切。





在法律和国家安全网站 “ 法律战 ”(Lawfare) 最近的一篇文章中，洛伊强调了法案中的有关条款。该条文规定，外国企业不应 “ 损害国家安全或公共利益 ” ，影响国家安全的企业将受到审查。





他说： “ 这些条文实质上是在给予国家 - 中国共产党 - 完全自由干涉广泛的投资活动，提醒外国投资者，他们最好还是避免对那些可能被认为是政治敏感或政治威胁领域的任何投资。 ”





罗斯说，虽然安全审查从 2011 年就开始实行，但到目前为止只是非常有选择性地使用，基本上是用于并购和兼并。





他说， “ 现在看来，这是个新的障碍，将全面适用。 ”





罗斯说，虽然这并非意味着每项投资都会面临这种审查，但如何应用这种审查却没有界限。在某些情况下，这可能会需要披露一个公司的知识产权。





中国欧洲商会主席何墨池说， “ 当你在任何文件中写入国家安全的规定，就对什么是国家安全，什么不是国家安全的定义产生许多武断的判断。 ”





罗斯说，这不仅产生不确定性，而且新法律产生的问题将使美中谈判人员需要解决的问题更加复杂。





他说：

“

一方面，虽然在减少外国投资障碍方面，他们展示出某种重要程度的诚意，并且事实上在做出一些实质性的改变，这是好事，然而，一旦该法律开始实施，在双方的谈判过程中，要背离外商投资法，可能会更困难。

”

（美国之音）

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