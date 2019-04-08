中美达成贸易协议可能性非常高 惟难望完全化解分歧--摩根大通

投行摩根大通发表报告称，相信中美达成贸易协议的可能性非常高，而贸易战风险降温亦带动近期中国股市强劲反弹；但该行认为，即使两国可望达成协议，但亦不会完全化解双方的贸易分歧。





摩根大通中国首席经济学家及中国股票策略主管朱海斌撰写的报告称，中美贸易谈判的建设性进展可能促使双方达成部分协议，短期提高关税的风险则已大为降低。然而，贸易协议在实施阶段的不确定性仍然较高，对商业信心造成压力的威胁亦可能持续。





报告预期，中美接下来两轮的高级别会议将能够解决双方之间的一些剩余问题，例如常规监察机制附带的执行权力，以及美国逐步取消现行关税的时间表等。该行相信，中美达成协议的可能性非常高。





摩根大通表示，中美可能达成协议，对环球经济及金融市场都是正面消息。该行此前进行的分析估计，倘中美贸易战全面展开，将拖低中国经济增长约 1% ，其中 0.3% 为对贸易活动的直接影响，其余 0.7% 则为投资、消费及商业气氛方面的间接影响。





不过，随着贸易战风险降温，中国股市近期大幅反弹，但该行认为对宏观方面的影响仍有限。首先，中国将会大量增加自美国进口，这将抵销对贸易净额的影响；第二，由于预期货币将会是贸易协议内容的一部分，报告预期人民币今年余下时间将大致持稳（该行此前已将人民币 / 美元今年底的预测由原来的 7.10 上调至 6.65 ），这将很大程度上抵销降低关税战风险的利好；最后，由于贸易协议实施阶段的不确定性仍较高，对商业信心造成压力的威胁亦可能持续。





报告并相信，即使两国可望达成协议，但亦不会完全化解双方的贸易分歧。双方在一些结构性议题上存在较大分歧，例如对强制技术转移的定义、有关政府支持的网路攻击及知识产权剽窃指控的分歧等。





此外，即使在贸易方面，中国在未来六年采购总计超过 1 万亿美元的美国商品也是一项挑战，因中国将需要将一些原来从其他贸易伙伴的进口商品，转为自美国进口，这很有可能违反世界贸易组织的不歧视原则，不利世界贸易体系，也可能导致中国与其主要贸易伙伴之间的地缘政治不确定性。（路透社）

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