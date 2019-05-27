华为今年智能手机出货量最多或降四分之一

分析师称，受到美国制裁重压的中国华为今年智能手机出货量可能最多下降四分之一，而且其手机产品有可能会从国际市场消失。





据 Fubon Research 和 Strategy Analytics ，如果禁令持续下去， 2019 年华为智能手机出货量降幅可能介于 4-24% 之间。按出货量计算，华为是全球第二大智能手机厂商。





几位专家表示，他们预计未来六个月华为的出货量将下滑，但由于围绕禁令的诸多不确定性，专家们未给出具体的预估。





在中美贸易争端升级之际，美国商务部上周禁止华为购买美国商品。





这一禁令适用于拥有 25% 及以上美国原产技术或材料的商品和服务，因此可能影响非美国企业。









“ 如果失去谷歌准入，华为明年可能被挤出西欧智能手机市场， ”Strategy Analytics 无线智能手机策略主管 Linda Sui 称。





她预计明年华为手机出货量将再减少 23% ，但相信单凭中国市场的规模，华为也能够生存下去。

Fubon Research 之前预计华为 2019 年智能手机出货量为 2.58 亿部，现在预计在最差情境下该公司出货量仅为 2 亿部。





根据市场追踪机构 IDC ，华为在欧洲市场市占率近 30% ，去年手机出货量达 2.08 亿支，占中国以外市场的一半。该公司将欧洲视为其顶级智能手机最重要的市场。





** 谁是赢家？ **





华为表示，多年以来一直在开发自给自足所需的技术。

但专家们对华为的说法不以为然。





他们表示，华为设备所需的关键元件与知识产权，无法在美国境外取得。





任职上海谘询公司 Intralink 、追踪芯片业的 Stewart Randall 表示，华为可能需要裁员数千人，并且 “ 有一段时间不再是全球性业者 ” 。





005930.KS) AAPL.O) OPPO 和 Vivo 购买中端手机。 分析师表示，华为手机的潜在买家可能转向三星电子和苹果的高端装置，并向国内竞争对手购买中端手机。





“

华为之后留下的市场份额，可能被竞争对手接手，尤其是三星，该公司在欧洲等地区具有优势。

”IDC

的全球智能手机市场研究人员

Bryan Ma

表示。

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路透社

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