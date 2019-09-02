马克龙提西方霸权或终结 主张法国扮演平衡角色

据欧联网援引欧联通讯社报道，法国总统马克龙日前在会见法国驻外使节时表示，由于全球地缘政治形势的变化，法国应在国际事务中扮演平衡角色。在西方霸权可能终结的过程中，法国更应采取大胆且承担风险的策略。
据报道，从1993年开始，每年8月底，法国驻外大使会齐聚巴黎，法国总统、总理及外交部长将就国际形势、外交方针，与外交官们进行交流并给予政策性指导。各驻外使节也将彼此交流，并与专家学者和民意代表交换意见。
马克龙会见外交官时表示，“全球秩序正在经历前所未有的市场经济危机，这是一个在科技和生态上都充满动荡与变革的时代，我们正在经历西方霸权的终结，因此必须重新打造欧洲文明。若不改变，恐怕欧洲会永远丧失发展机会，欧洲文明也将会烟消云散。”
马克龙说，世界会以两个端点为中心构筑成型，在全球地缘政治形势的变化过程中，法国要有新的策略、新的适应方式，要决心拥有自己的角色及分量。
报道称，在对待国际事务问题上，马克龙主张大胆且愿意承担风险的策略。他鼓励外交官在这个变动的世界中加快脚步，多加变通，用自己手中的牌，在国际局势变革中占据一席之地。
马克龙强调，“我们现在所做、未来所做的一切，也许不会顺利或不尽人意，会有人评论我们没成功。但没关系，如今最糟糕的事情就是不去尝试。”
马克龙要求外交官致力于使欧盟和法国在国际事务中，成为平衡的力量。马克龙还特别提到欧盟与俄罗斯的关系，他说，把欧盟与俄国的距离拉远，会是一个很深的策略性错误，因为这样做不符合法国和欧盟的利益。
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