中美两国新一轮关税措施生效 特朗普再促美企另寻供应源

中美两国新一轮加征关税措施在周日正式生效，而暂时没有任何征兆，显示两国可于本月重启贸易谈判。
美国总统特朗普周日在Twitter推文，表示有关贸易争拗目的是要减少美国对中国的依赖，是维护美国自由的问题。他促请美国企业，寻找中国以外的货品供应源。
他又引述美国经济学者Peter Morici的说法，重申加征关税对美国消费者没有很大冲击，因为人民币兑美元汇价已贬值不少。
新华社发表评论员文章，指美国应学习做一个负责任的世界强国，让世界变得更佳，只有这样才可让美国变得更佳。
在美国东岸时间零时开始，华府将对1250亿美元中国货征收15%关税，涉及商品包括鞋、蓝牙耳机，以至智能扩音机等等。
同日，中国则对750亿美元美国货首次征收关税或提高原有关税率，包括首次对美国进口原油征收5%关税，但该国未有详细解释提高税率商品总值。
至于另外价值1750亿美元的中国货，华府将于12月15日才开征15%关税。同时，美国就现时已付25%关税的2500亿美元中国货、提高税率至30%的措施展开咨询，直至9月20日结束，然后再订生效日期。（信报）
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