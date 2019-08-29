华为旗舰新机Mate 30欧洲发布计划不变 尽管面临谷歌禁令

中国华为高管对路透表示，华为计划持续推进在欧洲发布新款高端智能手机的脚步，即使有可能无法提供谷歌的安卓(Android)操作系统以及Google地图(Google Maps)等热门应用程序。
根据熟知此事的消息人士，华为预计9月18日于慕尼黑推出新款Mate 30系列手机，不过仍不清楚这些新机何时上市销售。
将使用5G移动网络的Mate 30，是华为在特朗普政府5月中旬将其列入黑名单生效后所推出的第一支旗舰智能手机。美国政府指控华为涉嫌从事危害美国国家安全的活动，华为则是一概否认。
一名谷歌发言人对路透表示，由于美国对华为的销售禁令，华为Mate 30无法搭载获得授权的谷歌应用与服务进行销售。该名发言人表示，美国政府上周宣布的暂时性豁免并不适用于Mate 30这类新产品。
美国企业可以为特定商品寻求关税豁免。谷歌(GOOGL.O)未透露是否已申请了向华为提供谷歌移动服务的许可，但其之前曾表示，希望继续向华为提供支持。
路透本周报导，美国商务部已经收到130多个来自美国公司的销售许可申请，但尚未发放任何许可。
围绕Mate 30的不确定性体现了中美贸易战升级给华为及其商业伙伴带来的困扰。尽管美国以安全问题为由把华为列入黑名单，但特朗普暗示，可以作为贸易协议的一部分予以解除。
“如果美国政府允许，华为将继续使用安卓操作系统和生态系统，”华为发言人乔·凯利(Joe Kelly)对路透表示。“否则，我们将继续开发我们自己的操作系统和生态系统。”
美国商务部未予置评。
**少了谷歌是否销售堪忧？**
华为可以使用开源版本安卓系统而不会受到美国销售禁令的影响。但只有在付费后的授权版本安卓系统下，谷歌的各种应用才能在欧洲使用。在欧洲以外的授权版本并不用缴纳费用。
“没有了谷歌的服务，没人会买的，”独立分析师Richard Windsor表示。谷歌软件通常会预装在安卓手机中。
华为在本月稍早宣布推出自己的移动操作系统“鸿蒙”。但分析师和华为管理层都对该系统能否代替安卓抱怀疑态度。
美国的销售禁令给华为在中国以外市场的营收带来重创。根据Counterpoint Research的数据，华为第二季在欧洲的市占率从前季的24.9%下滑至19.3%。
就在上周，华为高管还表示对安卓与谷歌有信心。
“我们的新手机仍将基于安卓系统，”华为资深副总裁兼董事彭博在纽约市一个媒体活动上表示。
“我们希望维持同一标准、同一生态系统、同一技术，”他说。(路透社)
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