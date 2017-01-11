特朗普削减企业税，对亚洲有何影响？
《海峡时报》报道，花旗银行亚洲投资策略师Ken Peng表示，如果特朗普履行承诺削减美国企业税，这将对亚洲区域经济带来打击。
他解释道，35％至20％企业税的减少将降低亚洲劳动力价格的相对优势，从而进一步削弱中国和亚洲地区的竞争力。
据报道引述，他说：“在竞争优势方面，中国已经面临挑战。如果美国削减公司税，部分竞争力的丧失或许可以由人民币走弱来弥补。”
即便特朗普多次在贸易、货币问题上攻击中国，并且也提名了对华鹰派为贸易代表，但是Ken Peng认为，特朗普对中国的看法有点简单化。
他说：“所以，我不认为中国会被宣布为货币操纵者，因为它将是自我挫败的。但是，摩擦可能会上升，因为特朗普认为还有其它可以用作杠杆的东西，例如台湾。”
在贸易方面，他认为即使美国对进口实行“基础广泛的增值税”，对新加坡出口的直接税收不会有太大的影响。
他指出：“更大的问题是，这种税是否会减少通过新加坡的贸易量。这是关键，因为新加坡非常依赖贸易量。”
“但是，如果我们获得亚洲基础设施的发展机会，这可以被抵消……丝绸之路的项目更多是面向马来西亚和印度尼西亚，但新加坡可以成为这项投资中非常重要的一部分。”
此外，Ken Peng也观察到，由于美元走强带来了更好的回报，亚洲地区有越来越多的资金流出。
他认为，资金外流可能还是会继续。
但是，“现在与1997年亚洲金融危机之间的主要区别在于，当时为亚洲新兴市场提供大部分资金的是美国。现在，亚洲新兴市场的最大资金供应者是中国和日本。”
因此，他认为资金外流的影响，将由中日等国更加分散的资金来源帮忙抵消。
世界银行：全球经济将增长
彭博社则报道，世界银行分析指出，特朗普减少税收、增加支出的计划，可能会为美国经济打一剂强心针，并提高全球经济发展。
但是，分析也指出，特朗普的贸易政策则可能增加风险，从而抵消其财政刺激方案带来的经济效益。
总体而言，世界银行认为对特朗普经济政策的净影响进行评估，还为时尚早。
因此，世界银行维持了对今年和明年美国经济增长的预测，分别为2.2％和2.1％。该预测并未将特朗普的政策建议考量在内。
彭博社指出，贸易停滞、投资疲软和政策不确定性的加剧，抑制了全球经济活动，从而使去年的全球经济增长率仅持2.3％——这是自金融危机以来最低的增长率。
但是，世界银行预计2017年的全球经济将会增长2.7%。
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