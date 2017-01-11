美报告预言全球冲突风险大增
法新社报道，美国情报部9日发布一份报告称，即将就任的特朗普政府面临一个冲突风险增加、增长放缓和反民主压力增强之程度均甚于冷战以来任何时期的世界。
国家情报委员会的《全球趋势：进步之悖论》报告称，在经济、政治和技术力量发生变化之际，在全球场景的深刻变化“预示着不远的将来将是一段黑暗困难时期”之际，美国的领导作用在减弱。
报告称：“未来5年，国家内部、国家之间的紧张局势将加剧。”
报告称，不论是福是祸，正在展现的全球场景将令美国在冷战后的支配地位归于终结。
国家情报总监办公室下设的研究机构国家情报委员会每四年发布一份全球评估报告。
报告描绘了一幅阴暗图景，二战后的全球秩序将面临众多挑战冲击，包括极端收入差距、技术混乱、人口变化、全球变暖以及种族冲突加剧。
还有，西方民主国家发现，坚持原则以及避免彼此分裂变得越来越艰难。报告称：“开展国际合作以及公众期待的方式进行治理将变得困难许多。”
将有更多国家能够否决合作努力，全球传播的无数渠道将令大量人群得到错误信息、彼此分裂。报告称：“信息”回声室效应将强化无数彼此冲突的现实。
这篇报告的作者包括情报界和学界的分析人士。
报告还说，作为二战后西方及其盟友之特点的自由主义正受到来自右翼和左翼的民粹主义的威胁，与此同时，治理国家和社会变得更难了。
报告称：“各国民众将要求政府提供安全和繁荣，但没有增加的收入、不信任、两极化和新出现的问题越来越多将妨碍政府的表现。”
这些趋势表明，在俄罗斯和中国考验西方国家维持其影响力的决心之际，华盛顿需要加强西方国家间的传统联盟和友谊。
然而，报告称，美国领导人不应受到诱惑、试图恢复20世纪50年代后引导全球秩序的那种“美国治下的和平”。
报告称，“将秩序强加于这种显而易见的混乱状态是诱人的，但最终而言，这种做法短期来说成本过大，长期来说终将失败。”
奥利地《新闻报》指出，这是个值得注意的负面展望。美国国家情报委员会《全球趋势：进步之悖论》报告的作者认为，不远的将来是“黑暗和困难的”。
国家情报委员会负责制定中长期战略。报告中谈到的风险包括战后秩序的瓦解、反全球化氛围所助长的民族主义以及经济发展迟缓。“这些趋势将以从未有的速度统一到一起并令执政变得更加苦难。”
报告中还说，国家间发生冲突的风险在未来五年内达到冷战以来最高水平。忙于自身问题的西方和华盛顿政策的不确定性将鼓舞中国和俄罗斯遏制美国在世界的影响力。但是存在“误判的重大风险”。报告作者举了“在冲突升级情况下高估自身实力”的例子。该风险分析报告认为，虽然还未达到热战的门槛，但是一个“势力范围的世界”将对旧秩序产生影响。
已经很高的恐怖主义风险在未来十年内将进一步增大——通过单独作案者和小组织小群体的方式，他们将尤其使用新的技术。同时，也存在一连串的经济政策风险：从收入差距拉大到增长低迷到伴随着技术决定的就业市场崩溃——所有这些都可能为国家间的冲突火上浇油。
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