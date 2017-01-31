美国科技公司密谋造反 挑战特朗普禁止移民令
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旧金山讯，美国一批科技公司正在打算星期二密会，讨论对美国总统特朗普下令禁止七个穆斯林为多数的国家的移民展开法律行动，路透社引述一家组织这次密谋的企业发言人报道。
这次会议是软件开发工具公司 GitHub 召集的，Google公司、Airbnb 和 Netflix 都在受邀名单中，路透社引述另一个熟悉此事的消息来源说。
Google和 Netflix 无法取得联系请求置评，Airbnb发言人拒绝置评。
美国科技公司明确表态反对特朗普移民新政，科技公司一直是引进外劳的受益者。因此，科技公司正在调动资源，例如对那些支持移民的组织提供财务支援。
星期一，亚马逊和Expedia已经在法庭提交声明，支持华盛顿州司法部长准备提交文件反对特朗普命令。
亚马逊创办人贝索斯在邮件中写道：“我们不支持这种行政命令。亚马逊华盛顿DC的公关团队已经与高级政府官员接触，向他们表达我们的立场。我们还与国会领导人接触，并与各方人士探讨能否用立法形式解决此问题。华盛顿州司法部长准备提交文件反对这一命令，我们的法务团队准备支持他。我们还在寻找其它法律选择。”
亚马逊和Expedia称特朗普的命令影响了他们公司的生意。
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