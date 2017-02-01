中国逃港超级富豪肖建华被抓回内地“配合调查”
海外媒体近日报道，在港躲避数年、有“神秘资本大鳄”之称的中国商人肖建华，中国农历除夕被内地人员带返内地。香港警方星期一晚证实，肖建华经一个管制口岸返回内地。事件引发海内外强烈关注。
香港媒体1月29日晚披露，中国内地一位万亿富豪27日深夜在港被内地抓走，但没有透露姓名。随后，有媒体30日跟进报道，被抓的是今年46岁的“明天控股有限公司”实际控制人肖建华。随后，腾讯财经引述消息称，肖建华被内地控制。但该报道后来被删。
星期一晚些时候，微信上流传一个“明天控股公司”以肖建华名义发出的声明，没有辟谣，只称“本人肖建华现在国外养病，目前一切安好”。
香港警方稍后在港媒追问下证实，28日接获一宗在港内地人士“求警协助” 个案，但第二天事主家人要求销案，称事主“已致电报平安”。初步调查显示，事主27日经香港一个管制口岸返回内地。
香港保安局强调，基本法只授权香港执法机关在港执法，特区政府不容许香港境外执法人员在港执法。
媒体31日报道称，常年居住在中环四季酒店的肖建华被抓回北京“配合调查”，因其背后涉及很多人，他所在的地点敏感，高度戒备。知情者透露，抓捕小组尽管做足准备工作，利用中国新年除夕这个最容易被媒体忽略的时间抓捕，且经过口岸离港回内地，但没有想到肖建华的太太周虹文28日大年初一向港警报案。
报道称，虽然抓捕小组采取紧急措施，说服周虹文29日要求警方销案，并报称“平安无事”，但一家网站当晚“不点名地”将事件披露。
消息还称，肖建华回国“配合调查”的方式，将成为那些已经上了中纪委名单、迄今仍滞留海外人员面临的可能选择，近期将还有一些涉案人员会以这种方式，被带回去配合调查。
此外，新浪财经网下午登出肖建华的第二个用公司微信号发出的内容似有矛盾，且有此地无银三百两意味的声明。几个小时以后，新浪的这条消息已经无法打开。
“肖建华声明”说：“一、本人感谢各界关心，目前正在国外治疗，待疗程结束后，近期将很快与媒体见面。二、本人认为中国政府是文明法治的政府，大家不要误解！本人不存在被绑架回内地的情况。三、本人是爱国华侨，一向爱党爱国，从未参与任何有损国家利益和政府形象的事情，更未支援任何反对势力和组织。四、本人为加拿大公民，也是香港永久居民，受加拿大领事保护，也受香港法律保护，本人还持有外交护照享有外交保护权。所以请各界放心！”
1971年出生的肖建华，15岁从山东考入北大法律系，曾任北大学生会主席、全国学联副主席，大学毕业留校党办任官。纽约时报2014年6月曾报道，肖建华任北大学生会主席时赶上六四事件，他听从当局要求“站正队”，用六四同学的鲜血，换来日后经商获得巨大政治支持。肖建华1993年受到校方部分资助创办北京北大明天资源科技有限公司。此后创建、投资、参与控股众多公司，30岁出头即坐拥明天系数十家公司，富可敌国。
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