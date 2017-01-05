机器人进入日本白领岗位
人们对自动化的关注大都集中在工厂机器和自动驾驶汽车如何从根本上改变我们的劳动力大军，削减数百万的工作岗位上。然而能有处理基于知识的白领工作的人工智能也越发能够独当一面了。
据悉，从今年1月开始，日本富国生命保险相互公司将用“IBM Watson Explorer”取代了34名理赔人员。
该公司新闻稿称，人工智能可通过扫描就医记录和其他文件来确定保险理赔钱数、定损并处理患者的医疗记录以及相关手续。
这些研究和数据收集任务的自动化将加快人工处理最终理赔结果的速度。
日本每日新闻社称，富国生命保险互相公司将投入170万美元来安装人工智能系统，每年的维护费用在12.8万美元左右。
使用IBM的软件系统，公司每年能够在员工薪水开支方面节省约110万美元。公司希望能够在两年内看到投资回报。
该公司称，Watson人工智能将令生产率提高30%。公司之所以使用人工智能是收到了之前使用类似技术分析投诉电话中客户声音的启发。据悉，该软件会把客户的语音转化为文本并分辨出正面和负面的词语。许多美国公司的客服部也在使用类似的情感分析软件。当然，这一软件的很大一个好
处就是当消费者受够了自然系统时，它能够做到善解人意。
每日新闻社报道称，另外三家日本保险公司也在测试或正使用人工智能系统来自动处理为客户找到理想的方案等工作。（美国石英财经网站）
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