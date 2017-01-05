新技术助实体店争夺网店消费者
拉斯维加斯电，未来零售店希望效仿其互联网竞争对手，广泛采用先进技术——从机器人到具有交互功能的镜子，以及嵌入传感器的货架。
其目标是利用这些功能将购物者从互联网拉回到实体店，甚至可能推动他们在这一过程中消费更多。
亚马逊在西雅图新设的实验性百货商店将于2017年初开业。在这里，消费者结账时无需在收银处排长队。传感器能够追踪消费者将物品放入购物筐或者放回货架的行为，然后自动从购物者的亚马逊账户中扣费。
克罗格公司、尼曼·马库斯公司和劳氏公司已经开始尝试这种未来主义的零售店。其中许多技术都会在拉斯维加斯开幕的国际消费电子展（CES）上展出。
系列五种技术即将出现在你身边的商店。
智能货架
安装有传感器的智能货架能够在零售商店提供与互联网商店同类型的深度消费者行为分析。
在俄亥俄州科尔德斯普林的一家克罗格商店，货架上显示着数字化的价格标签和关于商品的信息。下一步是将其与消费者绑定。例如，对于那些青睐无谷蛋白产品的消费者，货架上所有该类产品的价签都会闪亮给出提示。这家公司表示，这一切都会经过顾客的允许。
机器人
消费者将开始看到能与其开展更深入互动的机器人。在加利福尼亚州的两家韦斯特菲尔德购物中心，日本合资企业软银机器人控股公司正针对一种高4英尺、名为“胡椒”的人形机器人开展测试。它们会向顾客挥手致意和跳一些简单的舞蹈，还可能通过面部识别功能向不同年龄和性别的顾客传递不同的信息。软银机器人控股公司称，其正在与服装零售商合作，希望能为消费者提供着装方面的建议。
交互式镜子
高端服装店正在试衣区对交互式镜子展开测试，这里是决定消费者最终是否掏钱的关键。
尼曼·马库斯已在20家商店安装了这种试衣间，令消费者能够360度全方位地观看一件衣服的样子。购物者可以不必试穿的情况下仔细比较多件衣服的细节，还可以与朋友分享视频以获取反馈。其他服务还包括拍摄专业人员为顾客在美妆柜台化妆的视频并且通过电子邮件将其发送给顾客，以帮助其在家中也能化出类似的妆容。
虚拟和增强现实技术
居家装修零售商已经开始采用虚拟现实和增强现实技术帮助消费者找到最心仪的装修方案。有了这些技术的支持，消费者可以戴上眼镜观看商品的3D图像，在某些情况下甚至可以看到其安装在自家厨房或客厅中的样子。使用家得宝公司的增强现实APP，客户在上传房间图片后只需动动手指，即可在成千上万种颜色的油漆涂料中找到自己最满意的颜色。这类工具将会变得更加普遍。一家大型服装连锁商预计会在消费电子展上发布一种让消费者可以虚拟试穿牛仔裤或者其他物品的工具。
自助结账
各个商家多年以来一直在推广自助结账服务系统以降低劳动力成本和加快消费者的结账速度。
但事情并非总是进展顺利。两年前，沃尔玛推出了一个“扫码即得”APP，令消费者可以在将商品从货架上拿走时对其进行扫描。在结账柜台，消费者只需扫码即可完成支付。但在顾客们纷纷表示很难用之后，沃尔玛取消了这个项目。
尽管沃尔玛的尝试遭遇了挫折，但仍有许多商家相信自己可以避免此类问题。
美国埃森哲公司旗下的库特·萨蒙数字公司的合伙人安迪·黄（音）说，沃尔玛的这一尝试之所以进行得较为艰难，是因为其顾客群差异化明显，整体上对高科技的接受程度不高。相比之下，亚马逊是在西雅图推出的实验性实体店，西雅图是一个技术中心，并且已拥有对于数字购物接受程度较高的顾客群。（美联社）
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