全球变暖将令中国雾霾更严重
《南华早报》报道，内地气象学家认为，全球变暖将导致中国北方雾霾更加严重。
中国气象科学研究院副研究院刘洪利对《中国青年报》记者说，尽管工厂排放的污染物是空气污染的罪魁祸首，但气候变化会使之更加严重。
该报还援引中国气象局国家气候中心专家艾婉秀的话称，京津冀地区的气候条件将“越来越不利于”污染物扩散。
她说：“霾天气在冬季仍会显示出多发的趋势。”
雾霾是中国北方的一个严重问题，尤其是在北京、天津和附近的河北省。
艾婉秀说，气候变暖缩小了南北方的气温差距，导致冷空气更加难以向南移动，并削弱了可吹散污染物的风力。
这位专家表示，雾霾最严重的地区主要集中在中国北方，雾霾是该地区工业高度集中以及家庭和单位冬季燃煤取暖的结果。
国家气候中心的数据显示，1961年以来，京津冀地区的年平均风速缩小了37%。2016年11月以来，这一趋势尤为明显，北京11月的平均风速减小了20%，12月减小了27%。
艾婉秀说，大气环境容量在变低。容量低，表示大气对污染物的自净能力弱。
2016年10月以来，京津冀地区的MP2.5平均浓度达到每立方米129微克，远远超过世界卫生组织推荐的安全浓度。
刘洪利指出，研究发现京津冀地区MP2.5浓度和当地气象指数之间的逐小时相关关系为77.7%，即气象因素对雾霾事件的出现有77.7%的贡献。
他说：“大气污染排放决定了‘平均’的污染水平，但雾霾‘事件’则是由天气条件驱动的。”
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