人力部长：新加坡未来几年新工作将变少，年均预计有2万5000到4万
综合讯，新加坡人力部长林瑞生8日表示，新加坡将争取在未来3到5年内，每年创造2万5000到4万份工作。
据《今日报》引述，林瑞生今日在樟宜机场出席一场招聘会时表示：“我们不会回到每年达10万到12万（份新工作）的日子，而是会趋向每年大概2万5000到4万。”
据亚洲新闻台网引述，他也指出：“更重要的是，我们预期工作的质量将会继续改善、变得更好。”
另外，他表示人力部也正在试图减少求职问题，包括求职者因为不熟悉搜索空缺职位的方法而错失机会的问题、以及求职者技能与工作需求之间的不匹配问题。
根据人力部的统计，新加坡政府机构于去年帮助超过1万5000名求职者解决职位搜索的问题，比2015年的1万4000人更多。另外，去年也帮助了4000名求职者解决技能不匹配的问题，比2015年的3000人更多。
对于今年，林瑞生介绍了人力部的3个优先工作事项。
首先，他指出，人力部正在与三方合作伙伴进行合作，加强专业人士转业计划（Professionals Conversion Programme），以让中层专业人士也可以实现转业。此前，该计划主要协助初级专业人士进行转业。
其次，人力部将帮助更多的中小型企业寻找适合、有经验的专业人士、经理、执行人员和技术人员（PMET）。这是因为，政府将通过职业支援计划（Career Support Programme）为聘请和培训40岁及以上、月薪至少4000元以上专业人士的雇主提供薪金资助，但是，有一些雇主表示担心合格工资可能高于他们能够承受的范围，而政府的补贴也仅有1年。
最后，人力部也将加强对非PMET求职者——包括普通员工和高龄员工——的支持。
林瑞生表示，上升的失业率仍然是人力部关注的一个问题，并将这种趋势归结于经济结构调整导致的缓慢工作增长率、以及劳动力的老龄化。
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