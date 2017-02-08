美国退出TPP不代表“重返亚洲”的终结？
《海峡时报》与《新报》昨、今日转载《雅加达邮报》观点版文章，指出跨太平洋伙伴关系（TPP）协定的死亡并不标志着美国“重返亚洲”的结束。
文章作者是东盟和东亚经济研究院（Economic Research Institute for ASEAN and East Asia）的经济学家Chen Lurong。
他指出，在可预见的未来，亚太关系将是美国外交政策的首先事项。而美国放弃TPP更有可能是因为美国希望寻求更好的贸易协议，而不是停止参与亚洲事务。
他认为，美国将留在亚洲，但可能要求更高的回报。
作者认为，美国与亚洲相互依赖。
一方面，亚洲是美国的一大市场。美国想要创造就业、刺激经济，因此与亚洲加强经济关系会更加合理，而不是走向贸易保护主义或孤立主义。美国也需要亚洲为其国际治理的领导角色提供协助。
另一方面，亚洲的发展也需要美国的合作。这不仅是因为美国先进科技、以及军事、政治和经济力量的重要性。更重要的是，美国作为外部审计员或导师的角色，大大促进了亚洲的转型及其对全球经济的融入。
即使对中国来说，中美关系的加强也有助于让中国的经济改革和开放政策更加成功。
作者认为，类似动机可能是促使越南和马来西亚等国加入TPP的原因。
因此，作者指出，TPP只是美国“重返亚洲”战略的冰山一角。
对美国来说，虽然这个11国多边协议可能不会产生比11个双边协议更多的经济利益，但是它至少节省了时间，并创造了一个足够大的圈子来吸引更多的国家加入。
全球趋势
作者指出，“重返亚洲”的想法源自于一个全球趋势，即世界经济的重心倾向了东方。
这可能是因为中国作为领跑者吸引了大部分的注意。但是，其背景是国际生产共享网络的迅速扩张，以促进了亚洲的崛起、以及全球向该地区的倾斜。
中国多年来一直通过探索其在亚洲的经济实力，以增加其影响力。
相比之下，美国和日本在该地区的影响力一直在下降，特别是在布什政府将美国外交政策的中心转向关注反恐和不扩散之后。
就此，美国的脱离为亚洲国家创造了一个空间，任其找到自己的方式来塑造该地区的未来。
作者认为，亚洲的地区化加强了全球力量的东移，而2008年的美国信贷危机则加速了这一进程。
在感受到东亚的不断变化后，奥巴马政府迅速采取行动，宣布美国回到亚洲，并会更深入地参与该地区事务。
唐纳德·特朗普总统的亚洲政策则还不清楚。
但是，作者认为，即使放弃了TPP，美国仍然会转向亚洲。
为了应对新的挑战，作者建议，东盟应准备好行动一致，以防美国重新举起双边主义旗帜。这将需要区域内的机构建设、以及泛亚洲合作。
在内部，作者认为，东盟需要一个更强大的机构，以允许10个成员国在谈判中有一致的声音，这将使他们在谈判中比在一对一谈话中拥有更多的力量。
在外部，作者建议要签订区域全面经济伙伴关系（RCEP）协定，因为它不仅将巩固东盟作为亚洲区域运作中心的角色，还将有效地加强东盟成员国之间的凝聚力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost