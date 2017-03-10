“维基揭秘”称将向科技公司提供中情局黑客工具详情
伦敦3月9日电，“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇9日说，将优先为科技公司提供更详细的美国中央情报局黑客工具信息，以便它们能及时修补软件漏洞，防止黑客入侵。
“维基揭秘”网站7日发布了近9000份据称属于美国中央情报局的机密文件，显示中情局网络情报中心拥有超过5000名员工，总共设计了超过1000个黑客工具。这些工具可秘密侵入手机､电脑乃至智能电视等众多智能设备。比如，三星智能电视被攻击后能变为可录音的窃听器。
阿桑奇9日通过网上直播平台召开新闻发布会，说“维基揭秘”已经决定与科技公司合作，向这些公司提供更多该网站掌握的中情局黑客工具技术细节，让这些公司尽快开发和发布相关软件补丁，确保用户的信息安全。不过，他并未具体说明如何与这些公司开展合作。
阿桑奇还指出，他们掌握了更多关于中情局网络武器库的情况，这些信息很快就会被公布出来。他说，中情局对于如此敏感的机密材料都保护不周，非常无能。
中情局一名发言人此前表示，该局不会对“维基揭秘”披露的文件的真实性与内容作评论。
针对“维基揭秘”的爆料，苹果公司称大部分漏洞最近已被修复，建议用户升级至最新的操作系统版本;三星表示，正在紧急研究这一事件；微软做出与三星类似的表态。
“维基揭秘”网站曝光中情局的黑客工具项目后，美国有线电视新闻网援引多名匿名美国官员的话说，美国联邦调查局与中情局将合作展开调查，主要调查文件是由中情局雇员还是外部承包商外泄给“维基揭秘”，以及“维基揭秘”是否还有其他未发布的文件。
阿桑奇2006年创建“维基揭秘”网站。2010年，这家网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭遇前所未有的打击。2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌性侵两名女子，当时身处英国的阿桑奇遭英方逮捕。2012年5月，英国最高法院裁定引渡阿桑奇至瑞典。同年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英使馆寻求庇护至今。(新华社)
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