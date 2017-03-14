英议会为启动“脱欧”扫清法律障碍
伦敦3月13日电，英国议会上院13日晚投票通过“脱欧”法案，这为英国政府正式启动“脱欧”扫清了法律程序上最后的障碍。英国首相在获得女王授权后，即可启动“脱欧”程序，开始与欧盟的谈判。
当晚，议会上院分别以274票支持､135票反对和274票支持､118票反对的投票结果否决了此前自己提出的两条“脱欧”法案修正案。
就在13日议会上院投票前几小时，议会下院投票否决了上院提出的两条修正案。这意味着，议会上院对下院妥协，最终通过“脱欧”法案。
本月早些时候，议会上院反对通过“脱欧”法案，并提出要求政府在法案中加入“保障在英居留欧盟公民权利”和“保证议会对英国在何种情况下能‘脱欧’拥有更大决定权”两条修正案。
舆论认为，英国首相特雷莎·梅最快将在14日启动“脱欧”程序。政府此前曾表示，将在3月底前启动“脱欧”程序。
今年1月，英国最高法院裁决，政府启动“脱欧”程序需经议会批准。
按照欧盟法律，一旦英国启动《里斯本条约》第50条､正式开启“脱欧”程序，应该在2019年初完成与欧盟其他27个成员国的谈判，如需延长谈判时间，必须得到所有成员国的一致同意。(新华社)
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