中国政府对盲目海外投资“踩刹车”
核心提示：这些表态再明确不过地证实，政府正对财力雄厚的中国公司争相——有时可谓混乱——到海外投资之举踩刹车。这些公司有着资金雄厚但生意头脑不足的名声。
美媒称，中国去年为收购海外公司所达成的交易总额达2250亿美元，创下新纪录。
据美国《纽约时报》网站3月12日报道称，如今，担心资金离境的中国告诉某些企业，要冷静下来。
报道称，中国商务部部长11日严厉批评他所谓的“盲目的、非理性的投资行为”，发出了迄今为止最强有力的表明北京将改弦更张的公开信号。在中国立法机构年度会议期间举行的记者会上，商务部部长钟山说，官员们计划对他所谓的“少数企业”加强监管。
钟山说：“有的企业已经付出了代价，有的甚至给我们国家的形象造成了负面影响。”
报道称，就在一天前，中国央行行长周小川也对中国最近的一些海外交易是否明智提出质疑。他说：“这其中有一部分实际上跟我国对外投资的产业政策要求不符合，比如投一些体育、娱乐、俱乐部，对中国也没有太大的好处，同时在外面还引起了一些抱怨。”
这些表态再明确不过地证实，政府正对财力雄厚的中国公司争相——有时可谓混乱——到海外投资之举踩刹车。这些公司有着资金雄厚但做生意头脑不足的名声。
报道称，常驻上海、长期从事投资银行业务的布罗克·西尔弗斯说：“对这些人来说到海外投资是否难以驾驭？在我看来，在某些情况下，似乎的确如此。”
这个冬季，很多有中国人参与的交易都破裂了——但有时候不清楚是因为北京插手，还是因为买家突然断定自己犯了个大错误。
一年多来，众多中国家庭和公司匆忙将资金转移出国，因为他们对本国经济增速放缓、人民币走弱和其他多种问题感到担忧。大量资金外流，可能有损该国为帮助其崛起中的中产阶级所做的努力。
报道称，最近数月，中国努力控制资金外流，加强了关于多少资金能流出境外的严格限制政策的实施力度。这一努力似乎正显现成效：最近发布的2月份的数据显示，中国的外汇储备略有增加。
数据提供商迪罗基公司称，公开宣布的中国去年用于购买海外资产的交易金额为2254亿美元，比2015年交易金额的两倍还多。
交易商们称，中国今年在海外并购方面可能仍会十分活跃，尤其是因为中国正行动起来增强本国的技术实力。人们普遍预计，尽管面临监管障碍，但该国去年最大一笔公开宣布的交易——即中企收购瑞士农业巨头先正达公司——将于今年完成。
报道称，中国官员似乎迫切希望将中国对海外交易的态度变得强硬起来描述为努力推动投资更负责任、而不是努力支撑该国金融体系。钟山说，中国并未改变鼓励本国企业走出去这一长期政策。（参考消息网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost
美媒称，中国去年为收购海外公司所达成的交易总额达2250亿美元，创下新纪录。
据美国《纽约时报》网站3月12日报道称，如今，担心资金离境的中国告诉某些企业，要冷静下来。
报道称，中国商务部部长11日严厉批评他所谓的“盲目的、非理性的投资行为”，发出了迄今为止最强有力的表明北京将改弦更张的公开信号。在中国立法机构年度会议期间举行的记者会上，商务部部长钟山说，官员们计划对他所谓的“少数企业”加强监管。
钟山说：“有的企业已经付出了代价，有的甚至给我们国家的形象造成了负面影响。”
报道称，就在一天前，中国央行行长周小川也对中国最近的一些海外交易是否明智提出质疑。他说：“这其中有一部分实际上跟我国对外投资的产业政策要求不符合，比如投一些体育、娱乐、俱乐部，对中国也没有太大的好处，同时在外面还引起了一些抱怨。”
这些表态再明确不过地证实，政府正对财力雄厚的中国公司争相——有时可谓混乱——到海外投资之举踩刹车。这些公司有着资金雄厚但做生意头脑不足的名声。
报道称，常驻上海、长期从事投资银行业务的布罗克·西尔弗斯说：“对这些人来说到海外投资是否难以驾驭？在我看来，在某些情况下，似乎的确如此。”
这个冬季，很多有中国人参与的交易都破裂了——但有时候不清楚是因为北京插手，还是因为买家突然断定自己犯了个大错误。
一年多来，众多中国家庭和公司匆忙将资金转移出国，因为他们对本国经济增速放缓、人民币走弱和其他多种问题感到担忧。大量资金外流，可能有损该国为帮助其崛起中的中产阶级所做的努力。
报道称，最近数月，中国努力控制资金外流，加强了关于多少资金能流出境外的严格限制政策的实施力度。这一努力似乎正显现成效：最近发布的2月份的数据显示，中国的外汇储备略有增加。
数据提供商迪罗基公司称，公开宣布的中国去年用于购买海外资产的交易金额为2254亿美元，比2015年交易金额的两倍还多。
交易商们称，中国今年在海外并购方面可能仍会十分活跃，尤其是因为中国正行动起来增强本国的技术实力。人们普遍预计，尽管面临监管障碍，但该国去年最大一笔公开宣布的交易——即中企收购瑞士农业巨头先正达公司——将于今年完成。
报道称，中国官员似乎迫切希望将中国对海外交易的态度变得强硬起来描述为努力推动投资更负责任、而不是努力支撑该国金融体系。钟山说，中国并未改变鼓励本国企业走出去这一长期政策。（参考消息网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost