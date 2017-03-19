习近平：中美合作是双方唯一正确选择

（北京3月19日）美国务卿蒂勒森在中国国家主席习近平的盛情接待后，与中国就朝鲜问题上达成协议，试图抛开朝鲜这个烫手山芋。
根据路透社报道，中国一直受到朝鲜开发核武器和弹道导弹，以及美国坚持在韩国部署萨德反导系统的等的困扰，令中国十分不满。
此外，北京也深深怀疑美国对台湾的不怀好意，因为，中国向美国再次强调，称台湾是中国不能分割的一部分，特朗普政府却大规模给台湾军售，而惹怒中国。
上述问题在人大会议备受讨论，不过习近平却抛开令中国不满的情绪，他说，蒂勒森还是为中美做了很多努力，以在一个新的关系上力求稳定发展。
习近平说：“当前，中美关系发展面临重要机遇。我同特朗普总统通过通话和通信保持着良好沟通。我们都认为，中美两国完全可以成为很好的合作伙伴。只要双方坚持这个最大公约数，中美关系发展就有正确方向。”
习近平已与特朗普通过电话交谈。
“我们都相信中美合作是今后我们积极朝向的方向，我们都期待开启更具建设性的中美新时代。”
习近平强调，中美关系对两国、对世界都很重要。双方要本着对历史、对子孙负责的精神把握好中美关系的发展方向。要加强战略互信，增进对彼此的认知。中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择。要从长远和战略角度看待中美关系，拓展合作领域，实现互利共赢。要加强地区热点问题上的沟通和协调。要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。要鼓励和扩大两国人民友好往来，不断夯实中美关系的社会基础。
蒂勒森回应上述谈话说，特朗普期待强化对中国的了解，及期待访问机会。
蒂勒森表示，特朗普认为他与习近平之间的交流有着“非常高的价值”。
“特朗普期待在未来有机会拉近彼此的距离”。
“我们知道，通过进一步对话，我们将获得更大的理解以加强中美之间的关系，为我们今后的合作关系树立基调。
特朗普迄今为止，仍是中国“难以捉摸”的合作伙伴，从贸易到南海等问题上一直攻击北京，甚至还在去年12月与台湾总统蔡英文通话。
另一方面，随着在朝鲜局势紧张之际，蒂勒森从韩国转往中国，较早时与中国外交部长王毅会面。蒂勒森称，朝鲜局势已经到了“危险的水平”，美中双方要共同努力制止朝鲜威胁。
综合ABC、BBC、法新社、路透社的报导，蒂勒森在和王毅会谈后说，中美两国都意识到，过去20年的努力没有成功制止朝鲜核武计划的威胁，同时认为双方都有这样一个共同的看法和感觉，那就是目前朝鲜半岛的紧张局势十分严峻，已经到了一个相当危险的水平。
蒂勒森称，中美将会一起合作，看看是否能说服平壤政府采取一个不同的路线，改正现有路线，停止发展核武器。
但在较早前，蒂勒森在访问韩国时已经对朝鲜作出警告，并说说，如果其核武计划威胁到了美国认为可以采取行动的程度，美国将会对朝采取军事行动。
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