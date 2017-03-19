（视频）特朗普拒绝握手“铁娘子”，为啥？

在因一场暴风雪耽搁了三天之后，德国总理默克尔同美国总统特朗普的首次会晤17日终于在美国白宫举行。然而，特朗普会晤期间却拒绝跟客人握手，还频频戳中美德关系“麻筋”，颇有点“雪上加霜”的意味。
不少媒体注意到，当宾主双方落座白宫椭圆形办公室接受拍照时，特朗普有意无意地把目光从身旁的默克尔身上移开。而当默克尔轻声提出握手建议时，特朗普并不接茬，一幅不置可否的表情，让在国际政坛上惯受礼遇的“铁娘子”一脸尴尬。
在双方共同出席的记者会上，特朗普的“幽默”又让默克尔意外了一下。
特朗普先前自称竞选期间遭奥巴马政府监听。而2013年，德国政府宣布默克尔的移动电话可能遭到美国情报机构监听。特朗普在记者会上谈及这段往事，称就被上届美国政府监听一事来说，“至少我们还是有共同点的”。
拿如此严肃的政治话题开玩笑，从默克尔惊讶的表情来看，她明显没有感受到笑点。
特朗普不顾美德关系的良好基础，甚至不讲外交礼仪，背后原因恐怕还是双方政策、利益和观念存在分歧。
特朗普一直对欧洲盟国承担北约防务费用事宜不满，在记者会上再次敦促盟国缴足“份子钱”。默克尔则重申德国承诺在2024年达到国防开支占国内生产总值2％的目标。
至于美国对德贸易逆差，特朗普强调“公平贸易”的重要性，暗示当前政策对美国不利。默克尔则说，她认可公平贸易的重要性，但要以开放思维看待全球化。
移民问题上，特朗普两次签署针对多个穆斯林国家的入境禁令，在记者会上强调移民是一项“特权”而非权利，要把美国公民安全放在首位。这同默克尔对待难民和移民的态度大相径庭。
先前，默克尔和奥巴马政府的良性互动一直为两国媒体称道。不过，自特朗普上任以来，德美关系屡屡“跑调”。默克尔此次顶风冒雪而来，本是要为两国关系“止损”。不过，特朗普无视礼仪，语出惊人，频戳痛点，不仅双边关系没能拉近，反而平添几分不和谐。
“铁娘子”行前，一些德媒分析，在双方分歧严重的背景下，默克尔此行能和特朗普握手就算是成果。都说“风雨之后见彩虹”，默克尔却在风雪之后再遭冷遇。
不过，无论双方从各自利益考量还是在全球格局中所发挥的作用来看，美德关系依然要继续前行。两国今后如何化解分歧、推进合作，值得期待，令人瞩目。（新华社记者袁帅）
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