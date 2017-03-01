特朗普国会演讲说了什么？5大主题总结
美国当地时间周二晚间9点（新加坡时间3月1日上午10点），特朗普在国会发表首场演讲。
虽然不是正式的国会咨文，但由于特朗普政府许多政策存在争议和不确定性，因此该演讲成为观察者试图了解其政策的渠道之一。
路透社总结道，在演讲中，特朗普表示可能会重整美国的移民系统、并承诺为中产阶级大幅减税。
以下，是特朗普此次演讲中5个主要的课题：
移民
特朗普承诺，很快就会采取新措施，“把那些会伤害我们的人阻隔在外”，而其政府也一直在努力改进审查程序。他声称，自911事件以来，因恐怖主义相关罪行被定罪的人，绝大多数都来自美国以外，因此，他宣称美国不应该成为极端分子的庇护所。
他说，美国应该改变低技术移民的方式，而是采取以绩效为基础的制度。他呼吁共和党和民主党两党共同合作，实现移民改革，使其能改善就业、工资和加强国家安全。
对于美国和墨西哥边境的围墙，特朗普表示建设工作很快就要开始。此前，特朗普多次提到要让墨西哥支付围墙的建设费用，但此次演讲中并没有提及。
医疗改革
特朗普呼吁国会废除和取代奥巴马的医疗法案。他说，改革应该降低医疗保健的成本，并确保有先决条件的人能够获得保险。
他建议，让人们提供税收抵免（Tax Credits）、扩大健康储蓄帐户，并让他们能借此购买健康保险。法律改革也应该保护病人和医生免受不必要的成本，从而使保险价格被提高。
税收
特朗普承诺要做出“历史性”的改革，其中包括，降低企业税率以让美国公司更具全球竞争力，以及为中产阶级“大规模”减税。
路透社指出，他没有提供对于税收改革的新细节，也没有提及边境调整税——共和党在众议院的核心建议。
基础设施
特朗普表示，将会要求国会批准一项关于1万亿美元基础设施投资的立法。他表示，这笔资金将来自公共和私人两种渠道。他说，“购买美国商品”、“雇用美国人”将是指导原则。
国防支出和外交政策
特朗普表示，他将向国会提交重建军队的预算案，并称将是美国国防开支有史以来最大的增幅之一。他誓言要与美国的盟友，包括穆斯林国家，一起合作并摧毁伊斯兰国。他将这个激进的好战组织描述为一个“无法无天的野蛮网络”。
他也誓言要指出北约组织，但再次强调，美国的合作伙伴必须履行其财务意义。他还重申了美国与以色列的“坚不可摧的联盟关系”。
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