日本电商将设中文网站 300家日企将参与
据《日本经济新闻》2月28日报道，通过网络将日本商品卖到中国的可选方式越来越多。
全日空控股公司将在3月开设有300家日本企业参与的中文网站。亚马逊日本也将把亚马逊中国网站作为桥梁。
报道指出，到2019年，从日本到中国的“跨境电商”市场规模预计将扩大至2万多亿日元。阿里巴巴等中国电商巨头也对日本商品表现出浓厚兴趣，市场开拓工作将正式展开。
全日空控股即将推出中文网站“ANA CARGO DIRECT MALL”，通过与企业合作，提供从通关手续到商品运输的一揽子服务。已经有约300家日本企业加盟，预计包括日用品和化妆品在内的在线销售商品将达到1500到2000种。按照计划，今年6月它还将推出手机APP。
该网站的合作伙伴还包括由全日空出资三成以上、开发电子商务相关系统的ACD公司。中国正在准备推出有关跨境电子交易的新税制，如果在线上提前完成相关手续的办理将可享受关税优惠。ACD目前已经完成了办理手续所需的软件系统的开发。商品的采购和配送将由全日空旗下负责国际物流的子公司OCS负责，空运部分则由集团核心企业全日空航空公司承担。
中国网络巨头腾讯公司将在推广和结算方面提供合作，消费者将能够通过微信获知交易信息，还可以使用微信支付。今后它还准备根据中国消费者的需求与日本企业合作开发自有产品。
亚马逊日本也将向希望在亚马逊中国网站上销售商品的日本企业提供帮助。目前已经有日本企业将商品放在中文网站上销售，未来还将为它们提供商品上线和介绍当地物流企业等服务。2月，亚马逊日本为有意向的企业举行了说明会，约有百余人参加。
虽然中国游客赴日“爆买”热潮暂时降温，但在中国，特色鲜明的日本商品仍然拥有很高的关注度。阿里巴巴今年1月与京都府合作，集中推介当地特产。京东也正在加快引进日本商品。
据日本经济产业省统计，将日本商品销售到中国的跨境电商市场规模在2015年已达7956亿日元，预计到2019年将增至23359亿日元。但是，在阿里巴巴和京东垄断中国电商市场的背景下，日本企业主导的购物网站能在多大程度上参与进去还是个未知数。能否拿出高品质的、中国商家无法提供的特色服务将是市场开拓成败的关键。
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