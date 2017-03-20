劫机！暴徒万米高空劫机200多人命悬一线，中国勇士力斗歹徒！

3月18日，在埃航从亚的斯亚贝巴飞往北京的 ET604 航班飞行了5个小时后，突发险情！
一个一米八几的壮汉歇斯底里地喊叫着，还用身体猛力撞击、用脚疯狂踢踹着驾驶舱门，企图冲进驾驶舱，看架势要“同归于尽”。
“这人企图劫机！”
旁边的空姐和乘客只能徒劳地规劝他不要冲动，却没人敢上前制止，场面极其混乱、危急！200多名乘客命悬一线！
就在此时，中航国际成套公司曹红国果断冲上去，猛地把歹徒扑倒在地，机上空间狭窄局促，他和歹徒扭打在一起，双方展开了殊死搏斗。
而该歹徒精神癫狂，狂躁不已，爆发力惊人，拼了命地脚踢、撕咬曹红国。最终，在埃航机长、机组人员等人的协助下，歹徒被制服。飞机安全迫降巴基斯坦拉哈尔机场，肇事歹徒被警察押下飞机，200多名旅客安全了！
据悉，暴力分子因被老板开除，心生怨念，想拉着一飞机的人陪葬！
要不是曹红国等人挺身而出，后果不堪设想。
埃航机长对曹红果勇斗歹徒的义举表达万分敬意和感谢，并亲自写了一封感谢信。
网友纷纷表示：曹红国不仅挽救了200个人，更是200个家庭！他的果断与勇敢获得怒赞一片！
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