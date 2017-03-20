共享单车快速发展 中国自行车行业有喜有忧

在中国“老字号”车企“飞鸽”的生产车间，各条生产线上都是一派热火朝天的景象。从车轮到车架，一条几十米长的流水线下来，一辆“共享单车”就包装好可以出厂了。
共享单车作为近来兴起的一种“互联网+交通”的新业态，在满足市民出行“最后一公里”需求的同时，也有力带动了中国传统自行车制造企业的发展。
“干了一辈子自行车，也没想过自行车会有今天。”天津市自行车电动车行业协会理事长刘学权说，从去年上半年到现在，共享单车在中国已发展到29个品牌，投入市场的总量超过300万辆。“共享单车‘激活’了一批传统自行车制造企业。”
记者采访了解到，作为中国最大的自行车生产制造基地，天津有一定规模的自行车企业，如飞鸽､富士达､爱玛等都参与了共享单车的设计和制造，并从中受益。
天津富士达自行车有限公司总经理刘洁告诉记者:“富士达主要给ofo生产，4月份的订单达到80万辆，再加上给酷骑､一步等品牌生产的，4月份生产的共享单车将突破100万辆。”
据天津市自行车电动车行业协会统计，截至今年2月份，天津共生产共享单车200余万辆，预计2017年天津将生产约1000万辆。天津已成为共享单车的主要生产基地。
“没有共享单车时，我们行业的淡旺季很明显，现在已经没有淡季了，全年都得开足马力。”天津飞鸽车业发展有限公司总经理张金瑛说，以今年3月份订单为例，飞鸽四个工厂总产量预计约为90万辆，其中共享单车有45万辆，占了一半。
更为重要的是，“互联网+”的发展给传统制造业企业出了课题，倒逼着企业不断改进工艺提升效能。张金瑛表示，共享单车短期内的大规模投放市场，制造企业就需要应对大量的订单，重新梳理生产管理体系，围绕“单品海量”来整合优化资源，实现规模效益。
第三方数据研究机构比达咨询发布的《2016中国共享单车市场研究报告》显示，截至2016年底，中国共享单车市场整体用户数量已达到1886万，2017年用户规模将继续保持大幅增长，预计年底将达5000万用户规模。
记者采访发现，共享单车的快速发展也给不少传统制造企业带来了新的挑战。业内人士分析认为，共享单车将对传统自行车产品市场产生冲击，并不断取代现在的城市轻便自行车。未来，国内自行车市场总的需求量将会有所下降。
“今年产量会很高，明年就可能减少了，共享单车普及程度越高，对传统产品的冲击就越大，需求此消彼长。”刘学权表示。
未来总需求的下降对已经是产能过剩的自行车行业来说是雪上加霜，尤其对那些没有研发能力，拿不到共享单车订单的中小型企业，更是生存的挑战。
一位业内人士透露，行业里一些中小企业已经没有活干了，有的在找大企业寻求合作，有的去找共享单车运营公司谈，但效果都不理想。“以国内市场为主的中小企业，只做300元以下通勤车的，几十家现在都面临困境。随着共享单车更大范围的投放使用，对通勤车的替代效应还将进一步显现。”
而在一些传统的自行车销售门店，与火爆街头的共享单车相比，生意则显得格外冷清。一位门店的销售人员告诉记者:“满大街都是共享单车，我们这里几乎没人光顾了，一周还没卖出去一辆车。”
另一方面，一些业内人士却对共享单车的未来感到乐观。刘学权表示，按目前共享单车的投放范围来看，全国总需求量初步估计在2000万辆左右。“以每辆车平均每天5人次使用计算，产品使用寿命约为2年，未来每年将会产生1000万辆的修补市场。”(新华社记者 付光宇)
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