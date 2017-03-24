亚洲四小龙的崛起与陨落

美国学者傅高义在其著作《四小龙》中提出观点认为，台湾、韩国、香港和新加坡是新晋的四个工业化经济体，它们通过效仿日本的出口主导型增长模式走向繁荣。其他主要发达经济体用了一到两个世纪才确立地位，四小龙只花了短短数十年就大获成功。
大约半世纪之前，四小龙经历了快速工业化非凡阶段，首先是香港在20世纪60年代的纺织业奇迹，接下来分别是新加坡出口主导型工业化进程，以及台湾和韩国的现代化和出口扩张。从20世纪60年代到90年代，四小龙经济高速增长。
后来，随着中国这条真正的巨龙开始实施经济改革和对外开放政策，四小龙抓住天时和地利，支持经济实现又一个30年的高速增长。
但这种轻松的快速增长已经是过去时了。新加坡期待2017年实现2%-3%的经济增长，然而分析人士预测其经济增长率仍将低于2%。由于新保护主义抬头和地区局势紧张，贸易前景仍不明朗。与香港一样，新加坡还需应对美联储加息、劳动力短缺以及房地产行业走弱等问题。
尽管前景向好，但香港的经济增长率仍只有2%左右。香港甚至比新加坡还容易受到全球流动性波动、美国贸易保护主义以及中国在地区的再平衡战略影响。
韩国的经济已经下降到2.6%，而且经济动力还在走弱。外贸和受家庭负债过高拖累的内需都不足以支撑强劲的增长。
台湾2017年的经济增长率估计为1.7%左右。由于政治上的不确定性越来越大，随之而来的可能就是投资萎缩，特别是如果台湾与大陆的摩擦影响到贸易和投资领域的话。
四小龙的人口构成正在发生转变，出生率和死亡率持续下降，平均年龄不断上升：平均年龄最高的是香港（44岁），接下来是韩国（41岁）、台湾（40岁）和新加坡（40岁）。
更糟的是，四小龙的平均生活水准归根结底需要稳定的经济增长和依赖持续创新的强劲生产力。四小龙的经济很大程度上为技术创新驱动，这一点从它们的研发投入在国民生产总值所占比重可见一斑：韩国4.3%，随后是台湾（3%）和新加坡（2.5%），香港落在最后（0.7%）。
四小龙都需要进行结构性改革，实施包容性的支撑经济增长的政策，提高身产率、创新能力和研发投入。它们还需要鼓励更具活力的竞争和新的企业精神；提高退休年龄，加快引进技术人才，让更多女性就业；提升公共开支的使用效率。
人力资本压力增大还需要更激进的税收措施，更积极的缩小收入差距措施以及充分的就业保护立法。
最后，由于四小龙们的内部增长引擎正在减速，它们必须积极主动寻找更大的地区经济一体化机会，参与国际贸易体系。
如果不进行此类改革，四小龙可能会慢慢陷入停滞。（香港《南华早报》）
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