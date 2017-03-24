在球迷《浏阳河》的歌声中，中国足球队40年来首次力克韩国队

综合讯，正当中国民众因“萨德”齐力制裁韩国之时，中韩足球在长沙举行了一场世界杯外围比赛。结果，这场在中国已故领导人毛泽东故乡举行的比赛中，中国队战胜了韩国队，取得了40年来在重大比赛中队韩国足球的首场胜利。
中国队主教练里皮在赛前放言，要捍卫14亿中国人的尊严。里皮的誓言点燃了球迷的极大热情，加上中国民众正在齐力抵制韩国，使得这场比赛非同凡响。
比赛在毛泽东故乡湖南省长沙市举行，赛前，中国队要员前往韶山向毛泽东祭拜。
与此同时，比赛的现场，观众齐唱歌颂毛泽东的《浏阳河》，大大鼓舞了中国球员的士气。
中国男足因此一扫“恐韩症”的阴霾以1：0力克强敌韩国队，收获12强赛首胜的同时守住了出线的希望。
球员于大宝在第34分钟的角球进攻中头球打入全场唯一进球，半场过后韩国队展开一浪高过一浪的进攻，但中国队众志成城筑起钢铁防线，尤其是守门员曾诚发挥出色，先后扑出寄诚庸的中路劲射和池东沅的头球攻门力保城门不失，替补登场的吴曦也在第81分钟在门前挡出了对方的威胁球。
比赛胜利立即引爆了中国的社交媒体。网民纷纷转载一句话：“我们不仅要制裁韩国，也要在我们的体育弱项上羞辱韩国。”
中国足球在1970年代和1980年代初期实力强于韩国和日本，但渐渐后者超过了中国队，而中国足球却经历了长期的腐败，成绩每况愈下。
因此，这场中韩足球大赛的胜利，是否成为中国足球的转折点，引起各界的广泛关注。
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