习近平呼吁知识分子主动担当
中国中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月4日下午看望了参加全国政协十二届五次会议的民进、农工党、九三学社委员，并参加联组会，听取意见和建议。
习近平指出，今年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，有不少问题需要深入研究、妥善应对、合力攻坚。大家要紧扣“十三五”规划实施和全年经济社会发展目标，就保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定深度调查研究，提出务实管用的对策建议。
习近平强调，一年来，我们统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，主动适应引领经济发展新常态，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全面建成小康社会迈出坚实步伐，全面深化改革继续深入推进，全面依法治国展现新的局面，全面从严治党取得显著成效，经济增长继续居于世界前列，实现“十三五”良好开局。
同时，他指出，全社会都要关心知识分子、尊重知识分子，营造尊重知识、尊重知识分子的良好社会氛围。各级领导干部要善于同知识分子打交道，做知识分子的挚友、诤友。要充分信任知识分子，重要工作和重大决策要征求知识分子的意见和建议。 （香港《信报》网站）
习近平呼吁知识分子帮助将国家建设成为科技强国
中国国家主席习近平呼吁该国知识分子主动担当，为国家富强、民族振兴多作贡献。
他是4日在全国政协会议期间发表这一讲话的。
据新华社报道，习近平指出，今年是实施“十三五”规划的重要一年，知识分子要以“时不我待”的紧迫感、“舍我其谁”的责任感，为全面建成小康社会、建设世界科技强国作出更大贡献。
这一讲话是在全国政协会议的民进、农工党、九三学社委员的联组会上发表的。三个组织的成员大都是医学、教育、文化、科技等领域的知识分子。
习近平呼吁全社会都要尊重知识分子，把各方面的知识分子凝聚起来，聚天下英才而用之。
他要求各级领导干部不但要做知识分子的“挚友”，而且要做知识分子的“诤友”。他还要求领导干部要充分信任知识分子，重要工作和重大决策要征求知识分子的意见和建议。
习近平说：“对来自知识分子的意见和批评，只要出发点是好的，就要热忱欢迎，对的就积极采纳。即使个别意见有偏差甚至是错误的，也要多一些包涵，多一些宽容。”
4日是全国政协会议开幕的第二天，这也是习近平连续五天看望政协委员并参加联组讨论。
在联组会上，习近平听取了9位委员围绕壮大全科医生队伍、提升中华文化国际影响力、推进基础教育减负提质、重大工程建设须坚守科学之道等问题作的发言。 （香港《南华早报》）
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