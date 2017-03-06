美国智库媒体分析中国解放军信息化架构
信息化是解放军一切追求的核心。从太空和网络空间的高技术任务到远程精确打击、弹道导弹防御和海军海外部署，传输、处理和接收信息的能力是至关重要的促成因素。然而在当前一轮改革中，对信息化的关注出人意料的有限。这轮改革始于2015年年底，预计持续到2020年。总参信息化部更名，规模缩小，这些变化表面看起来可能是修正概念，但实际上暴露了信息化在改革中发挥的重要作用。这场机构信息化转型反映了这项关键任务的进展，显示对解放军发展的巨大信心，也预示着更新、更先进的现代化行动的到来。
前总参信息化部负责及其广泛的任务。信息化部的职权范围在此轮改革前达到顶点。改革后，信息化部的更名，规模缩小，一些下属部门变为支持其他机构。虽然这轮改革将持续到2020年——兵力部署的细节尚未公布，但信息化部门看起来是按照职能划分的。原信息化部本身的继任机构——联合参谋部信息通信局负责高层指挥和控制；战略支援部队看起来负责整合信息支援能力；中央军委的装备发展部继承了原信息化部下属的研究机构和实验室。
首要的是，信息通信局负责支持国家级的指挥和控制。原信息化部执掌领导和管理全军信息化建设大权，现在的信息通信局则是专司战略指挥和通信保障，核心是保通备战。这符合改革的首要目标，即对解放军进行机构改革，以便最大限度地发挥其作战能力。信息通信局直接支持军委联合作战指挥中心，还可以与各军种的信息通信局配合，支持战区联合作战指挥。
原信息化部职能的执行方面传统上由信息保障基地负责，改革后信息保障基地保留在信息通信局中。一般来说，信息保障基地负责信息保障（即确保信息和通信系统的可用性、完整性和管理）和战略信息支援（即管理情报、监视和侦察信息系统，以及支持战略目标）。
这样的一项任务，即战略信息支援，已经全部或部分转交给新成立的战略支援部队。这支部队由此前解放军总部直属的太空和网络攻防、电子对抗和心理战等部门组成。
鉴于战略支援部队的任务——以及信息通信局和信息保障基地规模缩小，某些专门机构，比如负责频谱管理和计算机网络防御的专门机构理所当然可能已经转移到其他部门，以便整合和支持网络和电磁领域作战。
总之，从信息化部这样的单一机构向更分散和全军范围的机构转变，这项改革暗示中央军委对解放军的机构从强化控制向开始建立更规范流程和组织的转变有足够的信心。
或许最为重要的是，这些改革反映了解放军现代化计划中的一个转折点，预示着一个新的信息化阶段。原信息化部部长王克斌少将说，中国的“信息革命”已经经历了三个阶段，即数字化、网络化，最后是当下的智能化阶段。这第三个信息化阶段是解放军几十年艰苦努力的顶点，设计利用包括人工智能、大数据和云计算等在内的新兴技术来增强解放军的C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察）能力。 （美国外交学者网站）
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