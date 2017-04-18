中国买家仍在美国狂热买房

2007年，我从伦敦搬到纽约的时候，曾与一个巴西人和一个德国人竞价购买我在布鲁克林的这套赤褐色砂石住宅。我当时以为，国际买家对距离曼哈顿市中心45分钟路程的陈旧住宅感兴趣的高点也不过如此了，然而我错了。
最近，早上起来后，我经常发现门廊上有中国房地产开发商丢下的传单，表示愿以现金购房。这还是在北京方面为支撑本币，对资本外流施加了各种限制的情况下。
外国资金在曼哈顿和伦敦等豪宅市场一直扮演着重要角色。在纽约，虽然国际买家往往随着美元兑他们本国货币汇率的相对强弱而时来时走，但Miller Samuel的总裁兼首席执行官、资深估价师乔纳森•米勒(Jonathan Miller)告诉我，过去几年外国买家占了曼哈顿豪宅市场的15%（基线值）。
一个新趋势是，他们正向布鲁克林这样的边缘社区扩展，布鲁克林的联体别墅(town house)售价通常相当于纽约中心地段的约三分之一，而无论美元如何走强或疲软，外国资金——尤其是中国资金——都不挪地。米勒说：“即使在2015年美元开始上涨时，中国人也没有离开，他们只是搬到了布鲁克林，或休斯顿，或其他二线城市，而且他们还在购买更便宜的、有更大升值潜力的房产。”
这一转变部分可能关系到去年年初的一件事，当时美国财政部开始调查在曼哈顿购买总价达到或超过300万美元的房地产，在迈阿密购买总价达到或超过100万美元的房地产的外国有限责任公司，以阻止可疑的亿万富翁进行洗钱行为。
然而资金仍不断流入，2016年中国对美国直接投资更是创下纪录，最受欢迎的两大领域分别是科技——看看百度(Baidu)在硅谷的最新扩张计划——和房地产。值得注意的是，科技和商业房地产——也有中国资金大量流入——也是目前美国泡沫化最严重的两个行业。
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