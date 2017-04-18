等待美国回心转意，日本续推TPP 与中国抢主导权

共同社4月16日刊文称，15日获悉，关于美国退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），日本政府正将重心转移到摸索由美国以外的11个国家促成协定生效。由于按目前的情况TPP框架恐将瓦解，日本政府内部认为需要转变慎重态度、推进不包含美国的TPP的意见也在增强。5月将召开首席谈判代表会议和部长级会议，探讨实现的可能性。也有人提出方案认为可仅让有意参加的国家适用TPP。
日本内阁官房长官菅义伟15日接受共同社采访时称，“我们抱有希望珍惜11国框架的想法”，表示有意在获得美国理解的基础上正式推进相关讨论。
文章称，日本政府方面此前的主流观点认为，如果没有拥有巨大市场的美国参与，协定对于日本企业来说没有多大吸引力，对于推进11国框架一直持慎重立场。然而，美国特朗普政府的诞生使世界范围内保护主义抬头，越来越多的意见认为日本应该为使协定在11个国家生效而带头展开磋商，维护自由贸易势头。
目前对美国重回TPP的希望落空，日本也有推进11国框架等待将来美国回归的目的。18日即将召开日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯的日美经济对话首次会谈，日本政府计划基于会上的讨论，确定针对TPP的最终应对方针。
文章称，TPP首席谈判代表会议将于5月初在加拿大召开，部长级会议则将于5月下旬在越南举行亚太经合组织贸易部长会议之际举行。
因TPP依靠11个国家生效难度也很大，目前还在探讨协定之外达成协议的国家缔结议定书来适用TPP的方案，也就是仅让希望参与的国家暂时启动TPP。因没有满足生效条件差点要泡汤的二战后多边协定关税与贸易总协定也是通过这种方式启动的。
文章称，TPP的生效需要获得12个成员中至少6个成员批准，并且它们的国内生产总值（GDP）总和要占到全部12个成员GDP总和的85%。目前协定在美国退出后无法生效，因此需要修改协定。
共同社4月16日还刊发题为《日本转变TPP战略出于对中国的强烈警惕》的文章称，日本政府将重心转移到推进不包含美国的11国跨太平洋伙伴关系协定（TPP）背后，是对亚太贸易自由化框架在中国主导下制定抱有强烈危机感，同时也是为了防止就高水平贸易及知识财产等规则达成协议的TPP成果因美国的退出而化为乌有。
文章称，日中韩与东盟等16个国家正就区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）进行谈判。2017年为东盟成立50周年，RCEP达成协议的时机趋于成熟。另一方面，TPP因丧失了美国这一核心国，或将变成一盘散沙。
越南与马来西亚以打入美国市场为目标欲利用TPP推进国内改革，因此非常重视美国的参加。墨西哥和加拿大方面与美国就北美自由贸易协定进行重新谈判更为紧迫。日本政府对此类TPP参与国因各自情况导致对协定的兴趣减弱感到警惕。
美国特朗普政府虽于1月宣布退出TPP，但并未反对其余11国促成协定生效。
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