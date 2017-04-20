美媒披露航母“乌龙事件”内幕：白宫抱怨遭五角大楼误导

媒体称，白宫一周前宣布美国航母“卡尔·文森”号进入日本海，给朝鲜发出一个“强有力的威慑信号”，并让特朗普在应对朝鲜的“挑衅”行为时有更多选择。“我们会派出一支舰队，”特朗普当天下午对福克斯新闻说。问题是那一刻，那艘名为“卡尔·文森”号的航空母舰和属于其打击力量的另外三艘战舰正驶向相反的方向，参加与澳大利亚海军在位于朝鲜半岛西南3500英里（约合5600公里）的印度洋举行的联合演习。
据美国《纽约时报》网站4月19日报道，按照惯例，海军没有具体说这支航母力量的目的地和具体任务，也没有声明在调头向北之前必须执行另一项任务：在印度洋与澳大利亚海军进行联合演习。这是很久之前就已安排好的。
但是行业刊物《防务新闻》发现了海军发布的那张停满了战斗机的“卡尔·文森”号穿过印尼的照片，并爆出了“卡尔·文森”号实际所在的位置，与全世界以为它在的位置相隔数千英里的新闻。
白宫官员18日表示，他们一直依赖国防部的引导。国防部官员则说到了一连串失误不断的事件，从军方的太平洋司令部宣布相关部署的“时机不当”，到国防部长马蒂斯的解释“有误”，这一切都让一支小型舰队正在快速驶向朝鲜附近水域的不实说法延续了下来。
报道称，当白宫被问及“卡尔·文森”号时，它即将抵达的消息已经醒目地出现在了东亚各地的媒体头版上，引发了对特朗普考虑发动一场先发制人的军事打击的恐慌，这被说成是特朗普风格强硬的进一步证据。五角大楼官员称，在特朗普本人强调武力威慑的情况下，把报道收回变得很困难。
如果不是海军17日在网上发出一张照片，显示“卡尔·文森”号向南驶过印度尼西亚爪哇岛和苏门答腊岛之间的巽他海峡，有关这艘无定向航母的故事也许永远不会公开。照片是15日拍摄的，距白宫新闻发言人肖恩·斯派塞介绍它在日本海的任务已过去了四天。
现在，美国国防部官员称，“卡尔·文森”号终于在前往朝鲜半岛的路上了，预计下周抵达该地区。白宫官员不愿评论相关混乱，把所有问题都推给了五角大楼。“被问到时肖恩说过一次，这完全是流程造成的，”白宫发言人迈克尔·肖特在表示。
然而私下里，其他官员对五角大楼没有调整其时间安排表示困惑，特别是考虑到该地区局势紧张，且斯派塞和国家安全顾问、陆军中将H· R·麦克马斯特均在公开回应此事。
美国《华尔街日报》网站报道称，“卡尔·文森”号的任务之所以造成误解，一方面是因为行动机密，另一方面是因为白宫希望表现出强硬姿态。据美国海军官员称，他们清楚公众的误解。
另据台湾“中央社”4月18日综合外电报道，一名美国国防官员当日向法新社表示，这些美军舰艇仍在澳洲西北部海岸外海。美国海军官网发布的照片则显示，“卡尔·文森”号在印尼的爪哇外海。他表示，在24小时内，“卡尔·文森”号航母打击群将开始向北驶往日本海，最快也要下周才会抵达。由爪哇海到日本海距离数千海里。
他还表示，“卡尔·文森”号航母打击群最近几天还和澳洲海军进行联合操演。但因必须北驶，取消了预定造访澳洲港口的计划。
报道称，此前外传“卡尔·文森”号15日就会抵达朝鲜半岛附近，但据美国《防务新闻》报道，美国海军不排除这个打击群将在25日左右抵达朝鲜半岛近海，当天是朝鲜人民军建军节。
另据台湾“中央社”4月18日援引法新社报道称，观察家已对此事提出批评。美国约翰霍普金斯大学美韩研究所“北纬38度”在线杂志共同创办人乔尔·威特称，此事“非常令人费解”。而且还显示美国只会说大话，威胁不过是“空炮弹”。
威特表示：“如果要威胁朝鲜，最好确定所作威胁靠得住。如果对他们发出威胁，却不能兑现，徒将损及对他们的政策。”
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