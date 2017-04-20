厉害了！新加坡这蛋糕被CNN列为第四

有人说，新加坡是“排名帝”，意思是无论什么东西都要在世界各种排名榜上名列第一。不过，你万万想不到的是，新加坡的一种蛋糕，竟然被美国知名电视机构CNN名列为第四名。
这个有14种蛋糕的列表中，名列前十的有意大利、德国、法国和美国等地的蛋糕。
新加坡和马来西亚的“斑兰叶蛋糕”名列全球第四名。
CNN特地指出，“斑兰叶蛋糕”在新加坡的樟宜机场的蛋糕店Bengawan Solo，就有得卖。
CNN介绍说，这种蛋糕有着天然的木质味。是将露兜斑兰叶的绿色叶汁融入到蛋糕里。
CNN说，新加坡的“斑兰叶蛋糕”以宏茂桥10街“松园”蛋糕店做得最好吃。
班兰叶（pandan）为露兜树属的热带植物，又名香兰叶。班兰叶是一种热带绿色植物，有一种十分独特的天然芳香味，能让食物增添清新、香甜的味道因而常做为东南亚料理与糕点常用材料。
很久以前，马来亚的娘惹就喜欢把这种植物加入食物里，因为它有一种十分独特的天然芳香味，能让食物增添清新、香甜的味道。后来慢慢的演变到以新鲜椰汁混合香兰叶来制作各种食物与糕点，浓浓的椰浆味配上纯纯的香兰叶，那种味道真的是笔墨难以形容，让人不禁食指大动。而在蛋糕、面包、饼干、慕斯等产品中加入香兰叶，吃起来更爽口、更香甜、更美味！
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