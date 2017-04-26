朝建军节调数百大炮搞演习，向韩美武力示威

外界紧盯朝核试验场
【韩联社4月25日报道】据韩国政府消息人士25日透露，朝军在人民军建军85周年纪念日（25日）之际在江原道元山一带举行历来最大规模的火力演习。
朝鲜劳动党委员长金正恩当天到现场观摩，朝军投入300门至400门长射程炮进行训练。
分析认为，朝鲜旨在通过此次军演向逐步加大施压力度的韩美两国进行武力示威。也有观测指出，朝军火力演习是向韩美联合军演“2017综合火力剿敌演习”的正面回应。此外，据外界分析，朝鲜或以此次火力演习替代发射导弹及核试验等重大挑衅。
报道称，韩美本月13日启动大规模联合火力演习，韩美两军最尖端武器参演，凸显严惩朝鲜挑衅的坚定意志。
【法新社4月25日报道】首尔说，拥有核武器的朝鲜当日用一场大规模的常规武器发射演练庆祝建军节。
越来越多的人猜测，朝鲜有可能进行第六次核试验或者再试射一枚导弹来庆祝朝鲜人民军建军85周年，但是到下午三点左右并没有发生这些事件。韩国国防部称，平壤正在东部港市元山进行一场“大规模火力演练”。
韩联社援引政府一名消息人士的话说，这场演练的规模是前所未有的，而且推测朝鲜领导人金正恩观看了这场演练。
【埃菲社4月25日报道】在对朝鲜再次进行核试验的担忧导致地区紧张局势升级之际，平壤当局25日庆祝朝鲜人民军建军85周年。外界担心，朝鲜进行新的核试验将使其与美国之间的关系进一步恶化。
尽管在建军85周年纪念日这天，朝鲜当局并未公开宣布举行大规模的庆祝活动，平壤与华盛顿之间不断加剧的紧张气氛令各方担心朝鲜借此机会进行核试验，因为朝鲜当局以往经常在重大节庆之际向外界展示“军事肌肉”。
最近拍摄的卫星图像显示，朝鲜的丰溪里核试验场出现持续活动迹象，让人怀疑平壤准备在该试验场进行新的核试验。
【另据塔斯社4月25日报道】朝鲜25日庆祝人民军建军85周年，今年没有阅兵和大规模游行，庆祝活动相当低调。除了庆祝大会之外，主要活动还有在平壤举行的节日音乐会和焰火表演。按照传统，青年们将在金日成广场举行舞会。
报道称，朝鲜在15日金日成诞辰105周年之际展示了自己的军事实力，包括新型海基弹道导弹。
朝鲜报纸近日来集中关注军旅生活，刊登了对朝鲜人民军各部队的报道，突出了朝鲜战士“以一敌百”的能力，高度的战斗、思想和政治素养，以及对国家领袖的无限忠诚。现在随处可以听到的口号是“军民一致”“把国家变成攻不破的堡垒”“坚决保卫我们的领袖”。
美要对朝实施新制裁
【路透社华盛顿北京4月24日电】美国总统特朗普周一表示，联合国安理会必须做好对朝鲜实施新制裁的准备,原因是有关朝鲜可能在周二进行第六次核试验的担忧在増加。
特朗普周一在白宫会见联合国安理会15 个理事国的大使，其中包括中国和俄罗斯。他在会上说:“朝鲜的现状同样无法令人接受。安理会必须准备好对朝鲜的核导计划实施新的且更加严厉的制裁。”
特朗普说:“不管我们愿不愿意谈论这个问题，它对世界來说都是一个真正的威胁。朝鲜是个大问题，是一个我们最终必须解决的问题。几十年来人们一直蒙着双眼，现在是时候解决这个问题了。
美国官员向记者表示，更严厉的制裁措施可能包括石油禁运、对朝鲜航空公司实施禁飞、拦截货船，惩罚中国及其他国家与平壤存在业务往来的银行。
美国国务院表示，国务卿蒂勒森周五将就朝鲜问题主持一场联合国安理会部长级特别会议,讨论如何让现有制裁措施取得最大成效，并展示“以适当的新措施回应(朝鲜)进一步挑衅的决心”。
【美国之音电台网站4月25日报道】在朝鲜建军节临近的敏感时期，美国常驻联合国代表妮基·黑利周一警告朝鲜，如果朝鲜攻击美国的军事基地或试射洲际导弹，美国将作出先发制人的打击。
黑利周一上午接受了美国多家媒体早间节目的采访。在全国广播公司的采访中，她说:“如果金正恩攻击军事基地、试射洲际弹道导弹，那么很显然，我们会这样做的(先发制人的打击)。 但是现在我们要说的是，不要进行试验，不要使用核导弹，不要试图开展更多行动。”
【韩联社首尔4月25日电】韩国政府一名消息人士 25日表示，美国“卡尔·文森”号航空母舰即将抵达半岛东部海域，拟在本周末与韩 国海军举行高强度联合军演。
该人士表示，朝鲜可能在建军节发起新一轮挑衅，如进行第六次核试验、发射洲际导弹等。韩美将举行髙强度联合军演,以抗衡朝鲜挑衅。据悉,“卡尔·文森”号航母战斗群将参与联演，实施探测、追踪和拦截朝鲜导弹的训练。
“卡尔·文森”号日前结束与日本自卫队的联合军演，预计将于26日至27日抵达半岛东部海域。
另一方面，作为航母战斗群的一员,美囯核动力潜艇“密歇根”号将于当天上午驶入釜山港。“密歇根”号装载150余枚“战斧”导弹，该导弹射程超过2000公里。据悉,“密歇根”号没有计划与韩国海军进行联合军演，将单独举行演习。
【美国福克斯新闻网站4 月24日报道】美国军方消息人士周一证实，美国“密歇根”号核潜艇将在几个小时内进入韩国釜山港进行船体检查。
“密歇根”号核潜艇是美国四艘“俄亥俄”级导弹潜艇之一，般初被设计用来 发射核弹，经过改装后可发射“战斧”巡航导弹。
中方呼吁美保持克制
【美联社华盛4月24日电】 就在全世界为朝鲜可能进行的核试验做准备的时候，中国国家主席习近平24日与美国总统特朗普通电话，呼吁各方保持克制。
两国元首通话是在有迹象显示平壤马上就要进行自2006年以来的第六次核试验或者最新一次导弹试验的时候进行的。
报道称，朝鲜对刚成立三个月的特朗普政府来说是最严重的国家安全挑战之一。美国高级官员反复表示，“所有选项”都摆在桌上。
北京时间24日上午进行的这次通话是两人本月初在佛罗里达州会晤后的第二次通话。
中国中央电视台说，习近平告诉特朗普，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。
白宫的稿件称，特朗普批评朝鲜“持续不断的挑衅”，两位领导人“重申了这一威胁的紧迫性”。声明说，双方致力于在朝鲜无核化问题上加强合作。
【德国新闻电视频道网站4月24日报道】美国在朝鲜半岛部署航母，朝鲜以发动一场“先发制人的打击”相威胁，中方敦促美国保持克制。
中国国家主席习近平24日和美国总统特朗普通电话，习近平呼吁特朗普谨慎处置与朝鲜的冲突。他强调，“希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。我们愿同包括美方在内有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力”。
报道称，两国元首同意保持密切联系，及时就共同关心的问题交换意见。
【美国《华尔街日报》网站4月24日报道】中国官方媒体当日报道称，中国国家主席习近平敦促美国总统特朗普在朝鲜问题上保持克制，并称中方反对任何违反联合国安理会决议的行为。
在朝鲜推进核武及导弹计划导致紧张局势升级的背景下，中美两位领导人24日通了电话，这也是双方在过去两周就这一问题进行的第二次通话，此前两位领导人于4月份在佛罗里达州举行了会晤。
特朗普24日还与日本首相安倍晋三进行了交谈。安倍晋三随后表示，特朗普的言论及行动均表明，所有可能的选项都在考虑之中。
据中国官方媒体报道，习近平表示，各方应避免做加剧朝鲜半岛紧张局势的事。此外，两国元首同意保持密切联系。
报道称，特朗普与美国高层官员已经威胁会对朝鲜动用武力，一艘美国航母正在前往朝鲜半岛。自从特朗普表示他将抛弃奥巴马政府的“战略忍耐”政策并对平壤摆出更加咄咄逼人的姿态以来，美国与朝鲜间的紧张关系一直在加剧，特朗普已经誓言将采取单边行动以消除朝鲜的核威胁。
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