中澳达成网络安全协议 承诺互不窃取对方商业机密

澳大利亚已与中国达成一项网络安全协议。根据这项协议，两国均承诺不会从事或支持窃取对方知识产权或商业秘密的行为。
据英国《金融时报》网站4月24日报道，这项协议是在澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔于中国国务院总理李克强上月正式访澳期间向他提出一项特别请求后出炉的，它反映出西方日益担心由国家支持的网络攻击和网络犯罪。
24日，澳大利亚政府在一份声明中表示：“澳大利亚与中国一致同意，两国都不会从事或支持借助网络展开的、意在获取竞争优势的窃取知识产权、商业秘密或机密商业信息的行为。”
澳大利亚战略政策研究所所长彼得·詹宁斯表示，这项双边协议是有意义的，因为中国是澳大利亚要考虑的最大间谍活动来源地。
网络安全企业火眼公司的网络威胁情报部门主任蒂姆·韦尔斯莫尔表示，中澳的这项协议看上去与2015年中国与美国签署的一项协议类似。
“它关注的是窃取知识产权和商业相关情报，而不是间谍活动或有政治动机的网络攻击。”韦尔斯莫尔说。
火眼公司去年发布的一份报告得出结论称，自2014年年中以来，以中国为基地的组织对在美实体发起的入侵活动总体上显著减少。该报告称，这一行动上的转变反映出中国军事改革、中国网络行动遭广泛曝光以及美国政府所采取的行动带来的影响。
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