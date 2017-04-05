​碧桂园停止在国内销售“新加坡旁”森林城市 已付定金者可取消订单

香港讯，据香港《南华早报》报道，“新加坡旁”的马来西亚柔佛州的楼盘“森林城市”已经在中国停售。
报道引述碧桂园集团副总裁朱剑敏透露，投资森林城市的中国人若已缴首付，但因外汇管制政策而不能够缴付其余款项，可以申请取消订单，而且也将不会被征收弃权费（Forfeit Fee）。
《南华早报》引述朱剑敏说，该公司的项目是依据马来西亚和中国两地的条例进行，而目前只有大约有5%的投资者想要取消这项投资。
报道引述朱剑敏说：“我们已经完全停止在中国大陆的销售了。”
其实，上个月碧桂园关闭在国内的森林城市售楼中心时，外界就猜测可能是要停止在国内的销售了，但当时碧桂园否认了这个猜测。
中国目前正在严格限制国内汇出资金的用途，房地产属于限制之列。因此，国内民众购买被称为“新加坡旁”的森林城市项目，在支付首期款后，后期资金将无法汇出，因此面临违约的窘境。
之前有报道指，对于取消合约的国内买家，碧桂园将要求支付违约金。不过，朱剑敏表示，投资森林城市的中国人若已缴首付，但因外汇管制政策而不能够缴付其余款项，可以申请取消订单，而且也将不会被征收弃权费（Forfeit Fee）。
据悉，碧桂园为了顺利销售森林城市，已经将销售重点转向香港、台湾，以及日本等地。
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