印度科技创业圈不如中国：太过依赖外国资本-英媒

英媒称，在德里时尚的可汗市集的咖啡店里，年轻人聚在一起讨论哪家印度科技公司将成为下一家估值达10亿美元的公司。但描写印度科技界的《初创企业经典》一书作者罗希特·普拉萨德表示，在印度，发现此类“独角兽”的前景已变得越来越遥远。
英国《金融时报》网站3月31日报，在包括金融科技、医疗科技、大数据以及语音识别等人工智能应用在内的众多领域，成立时间不长的中国企业集团正在日益缩小与美国同行的差距，在某些领域甚至实现了超越。但年轻的印度创业企业没有取得类似的成功。
从某种意义上说，这与人们的直觉相反。印度的名牌大学并不比美国顶级院校逊色，英语也在知识分子中广泛使用。美国和印度之间的人力资本流动一直没有中断——印度工程师在美国西海岸工作，将各种理念带回国内。印度电视台举办各种创业竞赛，政府多年来一直在推动各种创业计划。
印度目前的科技业也不容小觑。其庞大的IT服务和外包业务是国内生产总值（GDP）的主要来源。可汗市集的大多数顾客都是通过优步或Ola叫车过来的。他们在手机上查询信息，在亚马逊或本土的弗利普卡特上下单买东西，并用美国支付系统贝宝或本土的PayTM付款。印度没有类似谷歌的搜索公司，但世界大部分地区都是如此。
然而，印度IT服务业正在老化，而且现在很少有纯印资的创业型企业，更不用说真正世界一流的创业型企业。挑战四大外国科技巨头（谷歌、亚马逊、脸书和优步）或者说在它们夹缝中生存的印度国内企业集团大都依靠外国资本的强力支持。
纽约一家主要投资技术领域的大型投资集团的印度区负责人问道：“如果90%的资金都来自国外，那这些企业还能算印度企业吗？”一家投资创业型企业的跨国娱乐公司印度分公司的首席执行官认为不算。他说：“这些公司实际上只代表外国公司运营。如果没有外国资本，就不具备规模或知识。在某种程度上，你可以将这视为印度科技领域的殖民地化。”
此外，如今涌入印度的外国资本很多来自中国而非美国。这可以理解，因为中国在为平均收入水平较低的新兴市场打造科技企业方面拥有更多经验。中国电商巨头阿里巴巴拥有PayTM很大一部分股权，而在本月阿里巴巴与中国一家投资集团赛富投资基金分别购入了这家印度企业新成立的电商公司的少数股权。
印度企业集团发现很难获得本土的风险资本，这使得它们倾向于到海外寻找资金来源。普拉萨德说：“印度的天使投资网络完全不行。在美国，天使投资每年至少为5万笔交易提供融资，而印度每年仅有50到100笔。”
只要这种情况没有改变，多数试图超越竞争对手的印度创业家的默认策略将是向海外投资者求助。当然，一些投资者会认为，印度的创业型企业也可以做得和别人一样好。Quikr普遍被视为印度的克雷格分类广告网站，而Quikr的（海外）支持者认为该公司开发的技术可以与国际上的任何技术媲美。
但这回避了一个实质性问题，即一个国家需要具备什么才能推动形成一个充满活力的、健康的本土创业企业圈子。
信实首席执行官穆凯什·安巴尼正在打造的移动平台Jio可能会成为一种催化剂。Jio类似腾讯控股旗下的微信应用。在中国微信平台激励了大量年轻创业者来设计各种应用程序，有时他们可以将这些应用卖给腾讯。一些投资者认为，Jio可以在本土市场扮演同样角色，尽管目前来看这还是一厢情愿的想法。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost