马来西亚议员主张受害人嫁给强奸犯 引发舆论不满

被强奸了还鼓励被害人嫁给嫌犯？这种荒唐的规定并非没有先例，只不过这次是马来西亚人提议的。
更令人啼笑皆非的是，提议的这名马来西亚议员、前伊斯兰法官沙布丁还认为，这种规定有助于让那些女性摆脱黯淡的未来，开启她们“生活的新篇章”，只因为她们“至少有了个丈夫”。
据英国《卫报》4月5日报道，曾做过伊斯兰法官的沙布丁·叶海亚（Shabudin Yahaya）在议会上就针对儿童的性侵问题进行讨论时称，被强奸者可以嫁给强奸犯以避免她们的未来过于黯淡。
他承认强奸是犯罪行为，但是如果强奸的受害者愿意嫁给强奸犯的话，她们至少会有一个丈夫。这或许会翻开她们人生的新篇章，迎来更美好、更健康的生活，而这对当前的社会问题也会是一项补救措施。
沙布丁还称，根据自己在伊斯兰法院的多年工作经验，那些12岁的女孩们或许已经在身心上做好了结婚的准备。
这一言论自然遭到了多方的反对。
马来西亚儿童之声的主席莎米拉（Sharmila）就表示，她对沙布丁的言论感到无比愤怒，这就跟将强奸合法化没有区别。
“他是一名社会领袖，还是议会成员，竟然会有这种想法，真是令人担忧。”
莎米拉还说：“这番话正在全国范围内传达一条荒唐的信息：如果你想娶谁，那就去强奸她。”
伊斯兰姐妹会，马来西亚的一个伊斯兰女权组织也称：“将法定的强奸罪和伊斯兰教相提并论是对伊斯兰教的侮辱。在伊斯兰教里，婚姻是和爱情、相互尊重以及夫妻之间的相互责任相关的，如果这桩婚姻起始于性侵和威胁，那还谈什么爱情？”
沙布丁的选民们也称他们不希望一个“怪物”成了他们的代表，“我们为槟州（注：马来西亚的一个州）会有这样的一名议员感到羞耻，即使他不在这里，他也是槟州的污点。”
《每日邮报》5日报道称，被强奸者嫁给强奸犯的事情并非没有先例，但这只会导致更多的悲剧发生。
有一名14岁的残疾女孩在被强奸后嫁给了35岁的强奸犯，但在这之后这名强奸犯还强奸了她11岁的嫂子，还强迫她把这一切录下来。
马来西亚议会在星期二通过了一项针对儿童性侵的法案。该法案包括与儿童色情有关的新条文，并承认儿童是性侵犯案件的合法证人。
不过据英国广播公司的报道，该法案并没有禁止童婚行为。
虽然依马来西亚法律，男性和女性的法定婚龄分别是18岁和16岁，但是穆斯林儿童在有父母和宗教法庭的允许下可以有例外，而据联合国的一项调查，在过去五年里，马来西亚有9000桩童婚，绝大多数发生在农村和传统社区。
另据路透社的报道，从2012年2016年，在向当局报案的12987宗儿童性侵案件中，只有140宗被定性为是犯罪。（观察者网）
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