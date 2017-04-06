马云的“eWTP”梦想从马来西亚出发

日媒称，阿里巴巴集团将携手马来西亚政府在吉隆坡郊外新建电子商务基地。新基地具备物流和通关功能，由阿里巴巴提供电子支付和大数据分析等技术。阿里巴巴正在构建一个囊括新兴国家中小企业和创业者的国际电商平台，此次的电商基地是其迈出的第一步。
据《日本经济新闻》4月5日报道，新基地除了物流和库存管理功能外，还具备国际贸易所需的通关功能。通过该基地，马来西亚国内新兴企业向中国等其他国家出口的产品时，耗时和成本负担将会减轻。阿里巴巴除了向马来西亚的新兴企业提供电子支付和云服务等相关技术外，还将在金融支持和人才培养方面提供协助。
马来西亚正在推进设立“数字自由贸易区”，期待利用电商激活经济。马来西亚总理纳吉布在声明中表示，“（与阿里巴巴的合作）对于马来西亚来说将是非常巨大的机遇”。
报道称，2016年，阿里巴巴董事局主席马云接受纳吉布的邀请，担任指导马来西亚数字经济发展的“顾问”。马云当时承诺了上述举措。马云表示，“我们将实现eWTP的愿景，使小企业和年轻人在全球化中受益”。
在此之前，马云提出了构建全球电子商务平台的构想，使新兴企业和年轻创业者能自由交换产品和服务。这一平台被称为“eWTP”，马来西亚基地是这一构想的第一步。
阿里巴巴提出了在自身的主导下，将东南亚等各国建立相同基地的目标。或许还希望在有望扩大的新兴国家电商市场获得立足点，以提高存在感。
阿里巴巴2016年收购了在东南亚拓展电商业务的来赞达（Lazada），同时还与泰国财团正大集团（CP）在电子支付领域展开了合作。
中国国内的电商市场竞争激烈。阿里巴巴将扩大在东南亚等海外业务的规模，实现盈利来源的多样化。
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