特朗普警告科米别乱说话 暗示两人的对话已经录音

美国总统唐纳德·特朗普12日向3天前被他革职的时任联邦调查局局长詹姆斯·科米放狠话，要求后者“别乱说话”，并暗示有记录两人私下谈话的录音带。
这一近乎威胁的举动招致批评人士抨击，美国媒体也援引匿名消息源抖出不少猛料，让这起炒得沸沸扬扬的政治风波持续发酵。
【两人究竟说了什么？】
特朗普12日在推特上发表的原话是：“詹姆斯·科米在向媒体爆料前，最好希望我们之间的对话没有被录音。”
特朗普之前告诉媒体，他与科米在白宫共进过一次晚餐，还通过两次电话，他在这3个场合问科米是否在调查自己与“通俄门”的关系，科米予以否定回答。特朗普给出的版本是，共进晚餐那次是科米有求于他，希望“保住乌纱帽”。
而《纽约时报》援引知情人士给出的版本却是，特朗普就职一周后，请科米到白宫赴宴，要求后者效忠于他，但遭到拒绝。科米当时表示，可以对特朗普做到“坦诚”，但无法做到“忠诚”。
特朗普12日晚些时候接受福克斯电视台采访时回应说，他并没有要求科米表忠心，只是要求他说实话。特朗普拒绝说明是否真的存在记录两人谈话的录音带。
按照美联社说法，特朗普以前办公时，习惯性地将自己的通话录下来，经常还会询问助手是否录制成功，这件事“广为人知”。按照联邦法律和纽约州法律，这并不违法。
白宫发言人肖恩·斯派塞拒绝透露白宫是否对特朗普与科米的谈话进行录音。多名众议院民主党议员则要求特朗普交出任何可能存在的相关录音。
【科米迟迟不露面】
这起事件的另一名当事人科米至今没有出面作出澄清。
美国参议院情报委员会副主席马克·沃纳12日说，已从科米那里得知，对方不会出席该委员会定于16日召开的闭门会议。
一名知情人士告诉路透社记者，科米之所以不与会是因为“行程安排不开”，他已经“原则上”同意在合适的时间参加闭门听证会。
美国有线电视新闻网援引另一名亲近科米的消息人士的话称，即使特朗普录了音，“科米也没什么可担心的”。
特朗普9日突然解职科米，引发朝野哗然。白宫一开始声称，特朗普是在听取了司法部的建议后做出的决定。司法部在一份工作备忘录中指责科米“领导不力”，对希拉里“邮件门”“处理不当”。
特朗普11日亲口承认，炒掉科米是自己的决定，不管司法部如何建议，他早就想开除科米。特朗普一番实话让白宫和司法部颇为尴尬。白宫发言人萨拉·桑德斯后来“打圆场”说，特朗普早已倾向于开除科米，而司法部的建议是促使特朗普做出这一决定的“催化剂”。
特朗普还在电视采访中将科米描述成“爱出风头、哗众取宠的人”，称联邦调查局“被他搞得一片混乱”。
特朗普开除科米的时机也饱受质疑。遭解职数日前，科米正在主持联邦调查局关于特朗普竞选团队涉嫌通俄的调查。特朗普声称，自己以及竞选团队与俄罗斯没有交集，从未因相关调查向科米施压。
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