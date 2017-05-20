印度“废币”令纳税人口增900万

印度总理莫迪推行打击公民隐匿收入的政策，在过去的一年里使纳税人口增加910万。该数字几乎相当于奥地利的人口总数。
据俄罗斯电视台新闻频道网站5月18日报道，去年11月8日，莫迪政府废除86%的流通货币，试图借此打击“黑钱”和假钞。印度当局突然宣布停止面值为500卢比和1000卢比的纸币流通。民众需到银行将手中持有的这两种纸币兑换成新钞。
此前印度政府还发出最后通牒：凡出于逃税等原因隐匿资产者，只要在2016年10月1日零时以前坦白交代并缴纳罚金，可免遭起诉。
印度财政部长阿伦·贾伊特利去年10月1日宣布，已经曝光了65.25亿卢比的“黑钱”。
贾伊特利现在认为，上述所有努力帮助税务机关确认了更多的纳税人。他说：“直接税中央委员会在废币行动后采取措施，这表明了一点：拥有大量逃税的黑钱是不安全的。”
据印度《商业旗帜报》统计，在过去一年里，印度直接税中央委员会收到的税金比2016财年多14.6万亿卢比。2016财年，印度税收总额为146万亿卢比。长期以来，印度政府为民众逃税严重的问题而苦恼。
贾伊特利表示：“印度年收入超过500万卢比的人名义上只有1720万。我们可以将此与如下数据作比较：近5年来国内汽车销售额超过12.5亿卢比，2015年出国办事或旅游的印度公民有2000万人。由此可以得出结论，我们社会的税收数额尚未达到应有水平。”
2016财年，印度只有3700万人进行了税收申报，废币行动旨在帮助税务机关获取尽可能全面的居民存款信息。
莫迪曾表示：“我们采取废币运动不是为了一时之利，而是为了实现长期的结构调整。”
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