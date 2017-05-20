美国成大企业优先投资目的地 中国第二

唐纳德·特朗普的当选并未损害美国对投资者的吸引力——而是恰恰相反：44%的大企业视美国为优先投资的目的地，而在半年前只有26%的受访企业相对于其他国家会优先考虑美国。
据奥地利《新闻报》网站5月17日报道，据安永公司对经理人进行的调查，美国在最受欢迎的投资目的地排名中远远领先于居第二位的中国（9%）和第三位的英国（8%）。并列排在第四位的是德国和加拿大（7%）。
“与之前很多人担心的不同，美国的大选结果到目前为止并没有对美国经济造成损害，”奥地利安永公司交易咨询服务部的合伙人埃娃-玛利亚·贝希托尔德说，“显然，新政府发布的减税或推动国内经济等大量声明甚至提高了美国作为投资地点的吸引力。英国脱欧在企业心目中的可怕程度也减小了。不管怎样，美国和英国计划中的交易比半年前增多了。”
安永为制定《资本信心晴雨表》而对全球大企业的2300名经理人进行了调查。他们当中有近三分之二（64%）的人相信，世界经济形势会在未来几个月内有所改善。在半年前只有五分之一（21%）的人相信经济会呈上升势头，而一年前的这一比例则为近三分之一（32%）。
56%的企业计划在未来12个月内进行收购，这和半年前几乎完全相同，并且明显超过去年年初时的数字（50%）。33%的企业打算增加收购，而只有10%的企业计划减少收购。
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