欧盟要英按时开始脱欧谈判

【法新社布拉格6月9日电】欧盟委员会主席容克周五敦促英国不要推迟脱欧谈判开始时间。
容克在布拉格对记者说：“就欧盟委员会来说，我们可以在明天上午9点半开始谈判。”
他说：“我们将等待来自伦敦的谈判代表。我希望，我们不会进一步推迟完成脱欧谈判的时间。”
【德新社布鲁塞尔6月9日电】欧洲理事会主席图斯克说，英国脱欧谈判不应由于英国大选结果而推迟，不能“不按协议”。
图斯克在推特上说：“我们不知道英国脱欧谈判何时开始。我们知道谈判必须何时结束。尽你们所能避免因‘没有谈判’而‘不按协议’。”
【德新社布鲁塞尔6月9日电】欧盟委员厄廷格周五说，在英国大选出现让人意外的结果后，英国脱欧谈判正式开始的时间可能不得不推迟。
这名主管预算的欧盟委员说：“没有政府，就不会有谈判。谈判的另一方是否能真正开始.....接下来的几个小时会清楚。”
他还警告说，没有确定性的结果对谈判双方都有害。谈判定于本月19日正式开始。厄廷格说，英国去年的脱欧公投无法回头。
他说：“公投是有效的，没有人质疑这一点。”
【路透社德国沃尔芬比特尔6月9日电】德国外长加布里尔周五表示，在英国首相特雷莎·梅失去议会多数地位的情况下，希望英国能迅速组建政府，进行脱欧谈判。
加布里尔说，英国提前选举的结果表明，英国人“不会被糊弄”。
【德新社布鲁塞尔6月9日电】欧洲议会英国脱欧谈判首席代表伏思达（居伊·费尔霍夫施塔特）说，英国大选结果“又是一个乌龙球”，它将使英国脱欧谈判更加复杂。
他在推特上说：“先是卡梅伦，现在是梅，又是一个乌龙球。这将使本已复杂的谈判更加复杂。”
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