与粉丝互动将成媒体发展关键点

普华永道咨询公司发布最新的全球娱乐和媒体业展望，报告中包括了对2017年至2021年的展望。虽然并没有颠覆性的全新结论，但报告强化了已知的趋势。例如全球网络广告在2016年首次超过电视广告。而报纸的下滑达到了新的极点。而且，媒体只有扩大覆盖面和作用范围是不行的，必须深挖其中的核心受众才能继续发展，特别是对报纸来说。
“欧洲、北美和澳大利亚消费者进一步放弃纸质媒体，转向数字渠道”，该研究报告说。随着报纸广告收益的减少，订阅收入的重要性提高，普华氷道预言，到2021年全球报纸收入的54%将来自于订阅收益。
相反,网络和电视广告收入大幅增长。普华永道称，2016年全球网络广告收入首次超过电视广告,原因主要是移动在线广告的有力增长。但是市场专家预计电视广告仍将有稳定的增长。
媒体必须学习在一个竞争越来越激烈、增长越来越缓慢的市场中运作。因此，普华永道建议媒体，将与特别有价值的用户——也就是“粉丝”——的互动作为努力的核心。
对此而言，向“粉丝”提供“用户体验”是至关重要的。专业人士的扱大忠告是：应当以吸引人的价格，将内容经由大量不同的屏幕和设备提供，这样才能更方便传播和送达。（德国Meedia媒体门户网站）
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