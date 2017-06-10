大公司资产负债表显著改善 美媒称中国企业债并不吓人

关于中国的巨额债务问题，坏消息一直不断，包括从公司债市场动荡不宁到穆迪投资者服务公司上月下调中国的主权评级。
据彭博新闻社网站6月6日报道，但是，除了这些负面标题，一个鼓舞人心的事实也很醒目：中国那些最大型公司处于若干年来最佳状态。
归功于经济刺激和国企改革，中国大型非金融企业的债务股本比已降至2010年来的最低值。衡量盈利能力和付息能力的各项指标处于至少5年来的最强水平，自由现金流也从未如此充沛。
上述情况改善有助于减轻对这个世界第二大经济体即将发生金融危机的担忧，尽管中国中小型公司迄今为止进展不大。
德意志资产管理公司称，在上证综指今年来的表现居所有亚洲股市之末的情况下，资产负债表情况改善支撑着对中国股市的乐观展望。
该公司亚太地区首席投资官肖恩·泰勒说：“总体而言，我们对中国股市相当乐观，尤其是市值较大的公司。利润在增加，而债务增加不多。”
在中国市场中，情绪普遍悲观得多。在穆迪5月24日下调中国信用评级前，接受美国银行有限公司调查的基金经理们就已将中国国内信贷收紧列为全球金融市场面临的最大“尾部风险”。上月，在政府的去杠杆行动助力下，公司债收益率升至两年来最高位，令市场对公司债的焦虑重燃。
据估计，中国的公司债规模去年已增至17万亿美元，相当于国内生产总值（GDP）的156%。
尽管存在这些担忧，但中国那些最大型上市公司的种种重要指标正在走强。彭博社收集的数据显示，中国百强非金融企业的市值加权平均债务股本比已从2015年的72%降至去年底的68%。利润率和利息备付率也有所改善，同时，这些企业的自由现金流已增至创纪录的930亿美元。
经济加速增长使得大公司更容易改善其资产负债表。随着投资、零售和工厂产出都在上升，第一季度中国GDP同比增长6.9%，7年来首次实现连续加速。
削减产能是国企改革计划的一部分。在中国的大型上市公司中，绝大多数是国企。中国的决策者认为，提高国企盈利能力是该国向更具可持续性的经济增长模式转型的重要因素。
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